Nothing, Ear (1), Ear (stick), Ear (2) ve CMF ses cihazları dahil olmak üzere eski ses ürünlerine ChatGPT entegrasyonunu genişlettiğini duyurdu. Bu hamle, kullanıcıların ses ürünleri üzerinden doğrudan ChatGPT ile etkileşime girebilme yeteneğini getiriyor.

Başlangıçta Haziran ayı için planlanandan daha erken, entegrasyonun kullanıma sunulacağı belirtildi. Şirket, daha önce geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni ürünler olan Ear ve Ear (a) gibi ürünlere ChatGPT entegrasyonunu tanıtmıştı.

Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, ses kontrolü sağlayarak doğrudan Ear ve Ear (a) üzerindeki ChatGPT ile konuşabilecekler. Bunun için Nothing’in telefonlarına ChatGPT uygulamasını indirip, Nothing X uygulaması üzerinden ayarları düzenlemek yeterli olacak.

Bu yılın başlarında Nothing, ChatGPT özelliklerini akıllı telefonlarına entegre etmemişti. Ancak Şubat ayında, Phone (2) modeli Nothing OS 2.5 güncellemesini alarak bu özelliği kazandı. Daha sonra ise Phone (1) ve Phone (2a) modelleri piyasaya sürüldü ve bunlar da ChatGPT’yi içeren Nothing OS 2.5.5a güncellemesiyle geldi.

21 Mayıs’tan itibaren kullanıcılar, Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Neckband Pro ve CMF Buds Pro gibi ürünler için yeni özelliği etkinleştirmek üzere Nothing X uygulamasını güncelleyebilecekler. Ancak bu özelliklerin yalnızca telefona bağlı olunca kullanılabileceğini belirtelim. Yani kulaklıklar başlı başına yapay zekaya sahip olmayacak.