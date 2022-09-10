Apple, şirket tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü A16 Bionic işlemciye sahip yeni iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max‘i piyasaya sürdü. Şimdiki sızıntıya göre, işlemcinin sentetik testlerdeki performansı ortaya çıktı.

Sızdırılan kıyaslama, en popüler akıllı telefon test yazılımlarından biri olan Geekbench’te yapıldı. iPhone 14 Pro tek çekirdekte 1.879 puan alırken, çok çekirdekte 4.664 puan aldı. Pro Max, teklide 1.882‘ye hafif bir artış gördü, ancak tüm çekirdekleri kullanarak 5.455 puan aldı.

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İki model aynı işlemciye ve aynı 6 GB RAM’e sahip olsa da, iPhone 14 Pro Max, daha büyük bir kasaya sahip olduğu için bir avantaja sahiptir ve bileşenler arasında ısı dağılımında iyileştirmeler sağlıyor.

iPhone 13 Pro Max’te A15 Bionic işlemcinin bulunduğu önceki nesil ile karşılaştırıldığında, son hattın en gelişmiş modeli tek çekirdekte 1.728 puan ve çok çekirdekte 4790 puan aldı.

A16 Bionic, GPU’su için beş çekirdeğe ek olarak altı performans çekirdeği ve iki verimlilik çekirdeği ile 4nm üretim sürecinde geliştirildi. Apple’a göre işlemcinin temel direklerinden biri, önceki modellerden yaklaşık %20 daha az tüketmesi gereken yeni cihazların enerji verimliliğindeki iyileştirmedir.

Yeni çip ile iPhone 14 serisinin daha güçlü modelleri, yapay zeka ve ayrıca şimdi 48 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana sensöre sahip olan kamerada iyileştirmeler alıyor. Ayrıca ekran, Always-on Display ve değişken yenileme hızı özelliklerinden yararlanacak.

iPhone 14 şimdiden yurt dışında ön satışa sunuldu, Türkiye’de cihazların ön sipariş yalnızca 23 Eylül‘de başlıyor ve 30.999 TL‘den başlıyor.

Kaynak: Imore, MySmartPrice