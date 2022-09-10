Geçtiğimiz dönemlerde Brezilya’nın yıllardır birinci olduğu en pahalı iPhone fiyatına sahip olma durumu, bu sene itibarıyla Türkiye’ye geçti. 31.000 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone 14 ailesi yaklaşık 1.700 dolar’a denk gelecek şekilde bir fiyata sahip olunca rekoru ele geçirmiş oldu.

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DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE’U TÜRKİYE’DE!

Her ne kadar Avrupa genelinde de Apple fiyatlarında bir artış olsa da hem döviz kuru hem de vergilendirme sistemimiz sayesinde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.

Bakalım dünyanın en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları nasılmış, videoda hep beraber görelim.

İyi seyirler…