Uydu hizmetleri firması Globalstar, şirketin amiral gemisi iPhone 14 serisinde, kullanıcıların acil bir durumda yardım çağırmalarını sağlayacak bir özellik için Apple ile ortak olacak.

Apple, hizmeti desteklemek için ihtiyaç duyulacak yeni uydular için onaylanmış sermaye harcamasının %95’ini ödeyecek, ancak Globalstar’ın uyduları inşa etmek ve dağıtmak için yine de ek borç toplaması gerekecek.

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Globalstar hissesi, duyuru öncesinde durdurulmadan önce Çarşamba günü yaklaşık yüzde 16 düştü. Hisse bugüne kadar yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

Apple, Çarşamba günü bir dizi yeni iPhone 14 modelinin yanı sıra çarpışma algılama yeteneği ve macera odaklı bir Ultra Watch, Watch 8, SE ve 2.nesil AirPods Pro tanıttı.

Apple, “Far Out” başlıklı sonbahar etkinliğinde, 39.999 TL’den başlayan en yeni iPhone’ların bu ay içinde satışa sunulacağını söyledi. Ek olarak acil uydu hizmeti, yalnızca ABD ve Kanada’da kullanılabilecek.