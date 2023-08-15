Display Supply Chain Consultans (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları), en son yayınladığı OLED sevkiyat raporuyla Apple’ın iPhone 14 satışları ve Samsung’un pazardaki performansına ait önemli verileri paylaştı. Rapor, 2023’ün ikinci çeyreğinin, bir önceki yıla göre %1 büyüyerek, 2022’nin aynı dönemine göre ise %4 daha iyi geçtiğini ortaya koyuyor. Bu çeyrekte en çok gelir getiren telefon ise iPhone 14 oldu! Ailenin küçük çocuğu en karlı model olmayı başardı!

Apple ve Samsung OLED Akıllı Telefon Pazarının Zirvesini Koruyor! Ama Birinci iPhone 14!

Honor, Vivo ve Oppo gibi diğer markalar bu süreçte pazar paylarını artırmış olabilir. Ancak Apple ve Samsung, bir kez daha OLED panele sahip akıllı telefon sevkiyatlarında liderlik için kapışıyor.

Rapor, Apple’ın iPhone 14 Pro satışlarındaki yavaşlama nedeniyle 2023’ün ilk çeyreğinde %39 olan birim payını 2023’ün ikinci çeyreğinde %32’ye düştüğünü gösterse de, Apple ilk sıradaki yerini koruyor. Toplam OLED panel tedariki bir önceki çeyreğe göre %15 düşse de yıllık bazda %12 arttı. Yani 2023’ün ilk çeyreğine göre durum kötü olsa da, 2022’nin aynı çeyreğine göre daha fazla OLED panelli telefon sevkiyatı yapılmış durumda. Yeni iPhone tanıtımı ile bu tablo iyileşecektir.

Samsung ise çeyrek bazda %9 ve yıl bazında %1 düşüş yaşayarak, birim paylarda %3’lük bir gerileme yaşayarak bu çeyrekte gelirlerin %23’ünü elde etti. Bu da Samsung’u ikinci sıraya koyuyor. Ancak 2023’ün 2. çeyreğinde bazı markaların pazardaki payını artırmayı başardığını görüyoruz. Örneğin, Honor’un birim payı %3’ten %6’ya yükseldi. Vivo payını %4’ten %5’e yükseltirken, Xiaomi %6,7’den %7,4’e yükseldi.

DSCC, bu artışın bazı markaların çeyrekten çeyreğe önemli bir büyüme yaşamasından kaynaklandığını belirtiyor. Bununla birlikte, Apple ve Samsung pay kaybetse de, her iki firma da 2023’ün 2. çeyreğinde de gelirlerden aslan payını almayı başardı.

2023’ün 2. çeyreğinde panel gelirine göre ilk beş OLED akıllı telefon modeli şu şekilde sıralandı:

1. iPhone 14: %15,3 gelir payı

2. iPhone 13: %11,1 gelir payı

3. iPhone 14 Pro Max: %10,7 gelir payı

4. iPhone 14 Pro: %9,2 gelir payı

5. Samsung Galaxy S23 Ultra: %5,2 gelir payı

2023’ün ilk çeyreğinde en fazla gelir Pro modellerinden elde edilirken, bu sıralamayı iPhone 13 ve ardından iPhone 14 takip etmişti. Ancak ikinci çeyrekte iPhone 14 ve iPhone 13’ün öne çıktığını görüyoruz. Özellikle sıkı Apple hayranlı, bir Pro model almak için iPhone 15 Pro modellerini beklerken, yeni bir telefon arayışında olan müşteriler daha ekonomik ve kompakt seçeneklere yönelerek diğer modellerin gelir payını artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon devlerinin lansmanlarıyla beraber tablo değişir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!