Apple’ın iPhone 14 serisi, donanım sorunuyla dillere düştü. Birçok kullanıcı, cihazlarının sık sık otomatik olarak yeniden başlatılmasından şikayetçi. Çin’den gelen haberlere göre, bazı kullanıcılar günde bir ya da iki kez yeniden başlatma ya da çökme sorunu yaşarken, pek çok kişi sorunun donanımla ilgili olduğunu düşünüyor. Sorun gerçekten donanımla ilgiliyse, Apple’ın başı dertte olabilir!

Apple Yine Bu Bir Sorun Değil, Bir Özellik Diyebilir!

Apple genelde hatalarını kabul etmemesiyle ünlü olan bir firma. Firmanın en ufak tablet modeli olan iPad Mini 6 da Jelly Scrolling adı verilen bir sorunla gündeme gelmiş ve Apple bunun bir hata değil, ekranın bir özelliği olduğunu söylemişti. Ancak satışları on milyonları geçen iPhone 14 serisine gelince işler ciddileşiyor.

Apple yetkili satıcısından iPhone 14 satın alan kullanıcılardan, tüm güncellemeler yüklü olmasına rağmen telefonlarının kendi kendine yeniden başladığını bildiren çok sayıda şikayet var. Bazı kullanıcılar, müşteri hizmetleri hattı üzerinden yapılan ilk uzaktan teşhis ve analiz raporunun ardından kendilerine herhangi bir donanım sorunu olmadığının söylendiğini iddia ediyor. Ancak, ikinci bir aramadan sonra kendilerine bunun bir yazılım sorunu olduğu söylenmiş.

Sorunun yaygın olduğu görülüyor ve birçok kullanıcı Apple’ın bir çözüm sunmasını istiyor. Bunun yaygın bir sorun olması, güncellemenin bu soruna neden olabileceğini gösterse de, sorunun şimdilik Çin’de yaygın olması ve diğer ülkelerde benzer şikayetlerin çok az olduğu düşünüldüğünde, Çin’de üretilen belirli bir partinin donanım sorunu yaşadığından şüpheleniliyor.

Bir kullanıcı, cihazını yetkili servise götürdüğünde kendisine değişim cihazı olarak ambalajsız yeni bir iPhone 14 verildiğini söylüyor. Bu kullanıcı, garanti şartına uygun olarak cihazın açılmamış kutulu yeni bir telefon ile değiştirilmesini talep ediyor. Bir başka kullanıcı ise iPhone 14’ünü yetkili bir bayide tamir ettirmiş, ancak arka ekranın sağ alt köşesinde bayinin tamir etmeyi reddettiği küçük bir çatlak bulmuş.

Apple’ın şikayetlere nasıl yanıt vereceği ve etkilenen kullanıcılara bir çözüm sunup sunmayacağı henüz belli değil. Sorun donanımla ilgiliyse, Apple için pahalı ve zaman alıcı bir sorun olabilir ve potansiyel olarak geri çağırma veya yaygın onarımlar gerektirebilir.

Apple güvenilir cihazlar üretme konusunda bir üne sahip, bu nedenle iPhone 14 ile ilgili herhangi bir aksaklık şirket için önemli bir aksaklık olacaktır. Şu an itibariyle Apple ve yetkili mağazaları konuyla ilgili henüz bir yanıt vermedi.

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