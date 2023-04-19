Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, potansiyel olarak şüpheci tüketicilere hitap etmek için benzersiz bir 3D arayüz kullanacak olan, yakında çıkacak olan karma gerçeklik kaskı için çeşitli yazılım ve hizmetler geliştirmeye çalışıyor. Haziran ayında piyasaya sürülecek olan kask, kullanıcılara oyunlar, fitness araçları ve işbirliği araçlarıyla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunacak.

Yaklaşık 3.000 dolar fiyatla satılacak olan VR kaskı, mevcut iPad uygulamalarının optimize edilmiş birkaç sürümünün yanı sıra benzersiz özelliklerinden yararlanmak için tasarlanmış yeni uygulamalarla birlikte gelecek. Optimize edilmiş uygulamalar arasında Safari, takvimler, kişiler, dosyalar, ev kontrolü, posta, haritalar, mesajlaşma, notlar, fotoğraflar, hatırlatıcılar, müzik, haberler, hisse senetleri, hava durumu ve FaceTime konferans hizmetinin bir sürümü yer alacak.

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Apple ayrıca, kullanıcıların Freeform kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan kask için bir uygulamanın yanı sıra meditasyon, fotoğraf çekme ve sanal gerçeklikte okuma için bir uygulama geliştiriyor. VR kaskı ayrıca Apple’ın Fitness+ hizmetinin bir sürümünü de içerecek ve bu da kullanıcıların VR’de bir eğitmen izlerken egzersiz yapmasına olanak tanıyacak.

Apple’ın mücadelesi, kaskı niş bir üründen daha fazlası yapmak olacak ve bu amaç için uygulama yaratıcılarını dahil etmesi gerekecek. Mevcut yazılımlarını karma gerçeklik için yükseltmek üzere az sayıda geliştiriciyle çalışan şirket, birçok iPad uygulamasını otomatik olarak veya küçük değişikliklerle kaskı çalıştırmayı planlıyor.

Kaskın işletim sistemi xrOS, Apple’ın donanımıyla uyumluluğu sağlamaya yardımcı olan iOS platformunu temel alır. Raporlar daha önce Apple’ın karma gerçeklik kaskının, Mac için ek bir ekranla iOS’a benzer bir arayüz görüntüleyebileceğini öne sürmüştü.

Bu çabalara rağmen, Apple’ın karma gerçeklik kaskının uzun vadede başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Mevcut karma gerçeklik modelleri, ivme kazanmakta ve iPhone’un popülaritesini artıran öldürücü uygulamalardan yoksun olmakta zorlanıyor. Bununla birlikte, güçlü markası ve sadık hayran kitlesiyle Apple, sonunda iPhone’un yerini alabilecek bir platform yaratmayı umuyor.