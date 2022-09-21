Bu ayın başlarında piyasaya sürülen iPhone 14 raflarda yerini alırken, şimdiden oldukça özel övgülere konu oldu. En az altı yıllık bir geleneği bozarak, elektronik cihazlarda tamir edilebilirlik değerlendirmelerinde uzmanlaşan iFixit web sitesi, Apple’ın yeni telefonunun 2016’dan bu yana ya da başka bir deyişle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’tan bu yana tamir edilmesi en kolay telefon olduğunu iddia etti.

iPhone 14’ün tasarımında yapılan bir değişiklikle mümkün oldu ve artık ekran ve arka korumanın iki vidayla çıkarılması mümkün hale geldi. Pratikte bu gelişmeler, şirketin resmi ağından bağımsız olsun ya da olmasın, kullanıcıların ve teknisyenlerin çok fazla sorun yaşamadan daha yaygın onarımları gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

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Bu yenilik, Apple’ın elektronik cihazlarda bağımsız onarımın kolaylaştırılmasını öngören Onarım Hakkı hareketine doğru ilerleyişinde bir kilometre taşı olarak değerlendirilebilse de, Kaliforniyalı şirket hala kendini geliştirebilir. iFixit’in belirttiği gibi, yeni “erişilebilir tasarım” yalnızca iPhone 14’ün temel varyantında bulunurken, iPhone 14 Pro ve Pro Max hala geçmiş yılların eski moda çözümlerini kullanıyor.

Kaynak: CNBC, iFixit