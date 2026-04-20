Bilişim Medyası Derneği (BMD), 13. Olağan Genel Kurulu’nu 17 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. BMD üyelerinin gerçekleştirdiği oylama sonucunda ise BT Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Ali Yavuz Şahin, yeniden BMD’nin başkanı olarak seçildi.

Bilişim medyası alanında faaliyet gösteren gazeteciler arasında daha güçlü bir bağ kurmayı, sektörde ortak aklı büyütmeyi ve değişen dijital dünyaya daha aktif katkı sunmayı hedefleyen yönetim kadrosu ise şu şekilde;

• Başkan – Ali Yavuz Şahin

• Başkan Yardımcısı – Ayhan Sevgi

• Başkan Yardımcısı – Yıldıray Gökkaya

• Genel Sekreter – Fatih Sarı

• Halkla İlişkiler ve Medya Sorumlusu – Özgür Çetin

• Üye – Aytun Çelebi

• Üye – Aydoğan Aykanat

“Birlikte Daha Güçlü, Daha Etkili Bir Yapı Kuracağız”

Bilişim Medyası Derneği Başkanı Ali Yavuz Şahin, “Bilişim medyası bugün sadece gelişmeleri aktaran bir alan değil; aynı zamanda sektörü şekillendiren önemli bir güç. Bu sorumluluğun farkındayız.

Yeni dönemde amacımız; üyelerimizin birbirinden güç aldığı, daha görünür, daha üretken ve daha etkili bir yapı oluşturmak. Genç gazetecilerin önünü açan, deneyim paylaşımını artıran ve mesleki gelişimi destekleyen projelere ağırlık vereceğiz.

Ayrıca sektörün tüm paydaşlarıyla daha yakın temas kurarak, bilişim medyasının hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diyerek BMD’nin yeni yönetimiyle birlikte önümüzdeki dönemde sektörel iş birliklerini artırmaya ve bilişim gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.