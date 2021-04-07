iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!

Uzun zamandır TSMC’nin çip konusunda yaşadığı sıkıntılar, akıllı telefon, tablet ve otomotiv sektörlerini oldukça derinden etkiledi. Şirketin tüm siparişlere yetişecek vakti bulunmamakta. Bu nedenle, akıllı cihazlarda, oyun konsollarında ve AMD CPU’larda stok sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, iPhonelar için üretilen yonga setleri, TSMC fabrikalarında üretiliyor. Kullanıcıların aklındaki soru ise TSMC’nin yeni iPhone serisi için çip üretmeye yeterince vakti olacak mı? Mevcut durumda iPhone 13 serisinin önümüzdeki sonbahar mevsiminde çıkması gerekiyor. Ancak bir çip sıkıntısı ortaya çıkarsa serinin lansmanı kış aylarına ertelenebilir.

İlginizi çekebilir: Huawei P50, yüksek çözünürlüklü renderlarıyla görüntülendi!

reklam

iPhone 13 serisi, gelecek aylarda devam edecek olan çip sıkıntısından etkilenecek mi?

Salgın nedeniyle devam etmekte olan tedarik sıkıntıları, firmaları önemli ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz sene iPhone 12 serisi, eylül yerine ekim ayında piyasaya çıktı. Hatta birkaç ay iPhone 12 serisi telefon satın almak stok sıkıntısı nedeniyle oldukça zordu. Bunun ardından akıllardaki soru, gelecek iPhone 13 serisinin stok sıkıntısından etkilenip etkilenmeyeceği oldu. MacRumors kaynağına göre Apple her şeye hazırlıklı ve herhangi bir gecikme beklenmiyor. Şirketin etkilenmeme sebeplerinden ilki, Apple’ın salgına karşı adapte olması. Firmaya göre salgın, iPhone bileşen tedarik zincirini artık daha az etkiliyor. İkincisi ise TSMC, Apple A15 Bionic yonga setini mayıs ayında göndermeye hazır olacak. Yani iPhone 13’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi oldukça gerçekçi bir hedef.

reklam

Yeni iPhoneların, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlara ve daha dayanıklı arka kapağa sahip olacağı söylenmekte. Ayrıca yeni seri ile birlikte telefonlarda önceki nesile göre farklı renk seçenekleri göreceğiz. Bununla birlikte geçmişte iPhone serisinde bulunan parmak izi sensörünün de geri dönmesi ihtimaller arasında.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.

Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor.