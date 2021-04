iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!

realme’nin yeni modeli C15, ülkemizde satışa sunuldu. Yeni realme C15, 6.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj, 6.5 inç IPS LCD ekran ve dörtlü kamera modülüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

6.000 mAh ile, 57 güne varan bekleme süresi realme C15’te mümkün

Akıllı telefonların sunduğu pil performansı, yeni cihaz almayı düşünen kullanıcılar için göz önüne alınacak en önemli kriterler arasında yer alıyor. Çoğu kullanıcı, yanında powerbank taşımak ve gün içinde priz aramak istemiyor. Bunun için de, yüksek pil kapasitesine ve yüksek hızlı şarj desteğine sahip telefon arayışı içine giriyorlar. Tam da bu beklentideki kullanıcılara hitap etmek isteyen realme, C15 modelinde sunduğu yüksek kapasiteli bataryasıyla; 57 güne varan bekleme, 119 saat aralıksız çevrimiçi müzik dinleme, 44 saat aralıksız çağrı, 26.8 saat video izleme ve 14.5 saat aralıksız oyun oynayabilme imkanı sunuyor. Ayrıca dilediğiniz zaman C15’in tersine şarj özelliği üzerinden diğer cihazlarınızın pilini de doldurabiliyorsunuz.

realme C15’in bu kadar yüksek batarya ömrü sunabilmesinin tek sebebiyse, 6.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması değil. App Quick Freeze ve Ekran Pil Optimizasyonu gibi özellikler sayesinde pil performansı artırılabiliyor. Örneğin, App Quick Freeze sayesinde arka planda çalışan uygulamaların güç tüketimi kontrol altında tutulabiliyor ve az kullanılan uygulamalar dondurulabiliyor. Ekran Pil Optimizasyonu da, kullanım süresini artırabilmek için bazı ekran efektlerini kısıtlayabiliyor. Ayrıca realme C15, uyku saatlerinizde, uyku bekleme optimizasyonunu da (Sleep Standby Optimization) aktive edebilmenizi sağlıyor. Bu sayede sabaha kadar geçen süre içinde pil kaybı minimuma indiriliyor.

Zor durumda kaldığınızda, imdadınıza “Süper Güç Tasarruf Modu ” yetişiyor

Süper Güç Tasarruf Modu, arka planda sadece kullanmayı düşündüğünüz 6 uygulamanın çalışmasına izin veren bir mod. Bu sayede, ister günlük kullanımda, isterseniz de şarjınızın azaldığı durumlarda cihazınızı bu moda alarak pil tüketimini ciddi anlamda kısıtlayabiliyorsunuz. Bu sayede örneğin 2 saat boyunca aralıksız olarak Whatsapp’da yazışsanız bile, batarya kaybı sadece %5 oranında oluyor. Bu da, şarjınızın yüzdesel anlamda çok az olduğu durumlarda, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Süper Güç Tasarruf Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Bu sayede, şarjınız ne kadar azalırsa azalsın; realme, yazılım desteğiyle beraber minimum şarjda bile maksimum kullanım sunabiliyor. Bu noktada uzun pil ömrüne destek olan bir diğer etmen de, MediaTek Helio G35’in cihaz bünyesinde sunulması. Özelliklerine aşağıda değindiğimiz Helio G35, realme C15’in yüksek kullanım sürelerini yakalayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. 12 nm süreçle üretilen G35’in en çok dikkat çeken özelliği de; güç tüketimi konusunda tasarruflu davranması. Böyle bir işlemcinin “Süper Güç Tasarruf Modu” gibi yazılımlarla desteklenmesi de ortaya yüksek kullanım sürelerinin çıkmasını sağlıyor.

Geometrik gradyan tasarım

Tasarım söz konusu olduğunda, akıllı telefonların ön taraflarından çok arka yüzeylerine dikkat ediyoruz. Tasarım noktasında da dikkat çekici bir akıllı telefon üretmeyi amaçlayan realme, arka tarafta geometrik gradyan bir renk düzenine yer vermiş. Bu renk düzeninde, cihazın her bölgesindeki yansıma ve renk, cihaza baktığınız açıya göre değişiyor. realme, C15 modellerinde bu tasarımı elde edebilmek için; her bir cihazı 300 dakikalık bir işlemden geçiriyor. Pürüzsüz gradyan yüzey sayesinde gençler için estetik bir tasarım oluşturan realme, bu tasarımı 4’lü kamera modülüyle desteklemiş. Kamera modülünün alt tarafında da, fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Fiziksel parmak izi okuyucu sayesinde hızlı bir şekilde cihazın kilidini açabilmeniz de mümkün.

Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izleyen güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına da gerek kalmıyor.

Ön tarafta da, 6.5 inç boyutunda 20:9 oranında bir ekran kullanıcıları karşılıyor. Ekranın üst tarafında konumlanan kamera bölümüyle de; damla çentikli bir ekran kullanılmış. Bu bölgeyi, normal bir damla çentiğe kıyasla %30 oranında küçültmeyi başaran realme, %88.7’lik bir ekran kasa oranı yakalamayı da başarmış. realme, damla çentiği küçültürken ekran kasa oranını artırmayı başardığı bu tasarıma ise, “mini damla çentik” adını veriyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı performansı da etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma ihtimalini de büyük oranda azaltıyor.

İşlemci tarafında MediaTek Helio G35 tercih edilmiş

MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan realme C15, günlük kullanımda birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip. Helio G35, Arm’ın 8 çekirdekli Cortex-A53 mimarisine sahip ve 2.3 GHz gibi yüksek işlem hızlarına çıkabiliyor. Bu yonga setinde, grafik işlem birimi olarak da PowerVR GE8320 kullanılmakta. 12 nanometre işlem süreciyle üretilen G35, batarya dostu bir işlemci olarak da dikkat çekiyor.

Ek olarak cihaz, ülkemizde standart olarak 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Aynı anda 2 adet Nano-SIM ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın depolama hacmi maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebilecek.

C15’in dörtlü kamera modülü hangi özelliklere sahip?

Dörtlü kamera modülüyle dikkat çeken C15, yapay zeka destekli 13 MP ana kamerasıyla başarılı fotoğraf çekimlerine aday. Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile de; birçok çekim modu mevcut. Cihaz f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasıyla, hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.

Yüksek pil ömrü, dörtlü kamera modülü, geometrik gradyan tasarım gibi özellikleriyle dikkat çeken C15’i satın almak isteyen kullanıcılar, Vodafone üzerinden C15’i 12 taksitle ayda 230 TL’ye satın alabiliyorlar.