Huawei P50, yüksek çözünürlüklü renderlarıyla görüntülendi!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Huawei P50 Pro’nun ilgi çekici görüntülerinin ardından, bugün Huawei P50’nin yeni renderları ortaya çıktı. Yeni renderlar, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan çift kamera bloğunu doğruluyor. Cihazın arka tarafında iki adet büyük kamera bloğu ve bu blokların içerisinde ikişer adet kamera bulunmakta. Bununla birlikte iki blok arasında bir adet LED flaş mevcut.

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Huawei P50, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Huawei P50’nin ön paneli, ince çerçevelere ve ortasında selfie kamera bulunan bir ekrana sahiptir. Renderların ortaya çıktığı videonun sahibi, cihazın siyah, beyaz, yeşil ve bej olmak üzere dört olası renk ile geleceğini belirtti. Bununla birlikte telefonun tasarımsal açıdan önceki nesillerden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P50, Sony IMX800 sıvı lensli ana kamera ile gelecek. Bu ana kamera, hem boyut olarak oldukça büyük hem de çekim konusunda oldukça iddialıdır. Cihaz, Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca Huawei’nin kutusundan HarmonyOS işletim sistemi ile çıkacak olan ilk cihazları da P50 serisi olacak. Telefonun lansman tarihi geçtiğimiz günlerde ertelendi. Tahminlere göre resmi lansman, mayıs-haziran ayları arasında bir tarihte yapılacaktır.

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P50 serisi senenin başından beri ertelenme haberleriyle gündemdeydi. İlk önce şubatta duyurulması planlanan cihaz önce mart ayına daha sonrasında da nisan ayına ertelendi. Şimdi ise Huawei hakkındaki sızıntılarıyla bilinen @RODENT950 tarafından serinin mayıs-haziran ayına ertelendiği haberleri ortaya çıktı. Bununla birlikte toplam ertelenme süresi üç ayı aşmış durumda. Ayrıca cihazların çip sıkıntısı nedeniyle global pazara çıkmaması durumu da mümkün. Hem Kirin 9000 tarafında yeterli sayıda çip kalmaması hem de Sony kameralarda stok sıkıntısının bulunması şirketi oldukça zorluyor.

Mart ayı başında Huawei P50 akıllı telefon ailesi ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi serinin, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olmasıydı. HarmonyOS’un resmi lansmanının nisan sonlarında gerçekleşeceği tahminler arasında. Firmanın nisan ayı sonunda Huawei Geliştirici Konferansı ile HarmonyOS’u resmi olarak piyasaya süreceği haber kaynaklarının gündeminde. Ancak bazı sızıntı uzmanlarına göre HarmonyOS, optimizasyon iyileştirmeleri sebebiyle P50 serisi ile birlikte gelecek. P50, P50 Pro ve P50 Pro+’dan oluşacak serinin ve HarmonyOS’un piyasaya sürülmesini merakla bekliyoruz.

HarmonyOS’un yeni Beta sürümü ortaya çıktı!

Huawei, uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği HarmonyOS işletim sistemini yakın zaman içerisinde akıllı telefonlar için piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei HarmonyOS Beta 3.0 indirmeye hazır halde. Ancak, şu anda yalnızca kapalı betaya erişim sağlayabilen kullanıcılar aktif olarak kullanabiliyor. HarmonyOS 2.0 ise akıllı telefonlar ve tabletler için yakın zaman içerisinde aktif hale gelecek. Böylece, test yeterliliklerine sahip olan geliştiriciler bu sürüme erişebilecekler.

Huawei HarmonyOS Beta 3.0, hangi yenilikleri getiriyor?

Huawei HarmonyOS Beta 3.0 güncellemesi, işletim sistemine yeni bir özellik katmıyor. Ancak bu güncelleme, bazı önemli yükseltmeler ile kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei HarmonyOS API optimize hale geldi ve geliştiriciler için daha fazla özellik aktifleşti. Bununla birlikte sistem yetenekleri de geliştirildi. Güncelleme notlarına göz atacak olursak;

1000’den fazla HarmonyOS API’sı aktif hale geldi.

aktif hale geldi. Artık FA için ücretsiz kurulum özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen FA hizmetleri, kurulum olmadan da çalışacak.

için özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen kurulum olmadan da çalışacak. Cihazlar arası dolaşımı arttıran yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek.

yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek. Etkili bellek yönetim mekanizması

Animasyon geliştirme platformu ile ilgili yenilikler

ile ilgili yenilikler Yazı tipi ve arayüzü ayarlamak için JAVA kontrolü aktif hale geldi.

aktif hale geldi. Bağlantı yönetiminde optimizasyonu sağlamak için saat, tablet ve diğer cihazlarda yönetim desteği etkinleşti.

etkinleşti. Dağıtılmış ağ API’sı

Sürücü arızası teşhisi ve kurtarma mekanizması ile ilgili yeni özellikler

Yu Chendong’a göre, Huawei‘nin amiral gemisi cep telefonları HarmonyOS işletim sistemine nisan ayında geçmeye başlayacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan spekülasyonlar, HarmonyOS ile ilgili sunumun 24 Nisan’da gerçekleşeceğini gösteriyor.