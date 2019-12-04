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iPhone 12, Qualcomm ile ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip olabilir

iPhone 12

iPhone 12 ailesi için söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone 12, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapabilir.

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iPhone 12

Economic Daily News’in raporuna göre, 2020 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone modeli, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı barındıran ilk iPhone olabilir. iPhone 12 serisi dört farklı model ile gelmesi bekleniyor.

Şu anda, iki tür ekrandan parmak izi tanıma teknolojisi bulunuyor. Parmağın iki boyutlu taramasını gerçekleştirmek için ışık kullanan optik olan. Bir diğeri ise parmak izinin üç boyutlu görüntüsünü kullanan ultrasonik oluşturuyor. Ultrasonik sensör, üç boyutlu bir okuma yaptığı için daha güvenli olduğu belirtiliyor. Yeni iPhone modelinde ise Qualcomm tarafından sağlanacak bir “ultrasonik” sensör kullanacağı gelen bilgiler arasında.

iPhone 12

Apple’ın bu modelde Qualcomm tarafından kısa süre önce tanıtılan 3D Sonic Max sensörü kullanabileceği yönünde söylentiler de var. Bu modelde Face ID ile ekrana entegre Touch ID‘nin bir arada sunulması bekleniyor. Bu hamlenin 2021’e kalabileceği de yine kaynakların söyledikleri arasında yer alıyor.

Mevcut sistemlere kıyasla çok daha hızlı çalışan ultrasonik sensörler, parmağınız ıslak olduğunda dahi çalışabiliyor. Ayrıca, Apple iPhone 12 için halihazırda diğer firmalarla parmak izi tanıma sistemleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Hatta Cupertinolu şirketin, kendi sistemini dahi yaratmış olabileceği belirtiliyor.

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Akıllı Telefonlar

Honor Play 4X, tam 5 yıl sonra güncelleme aldı!

4 Aralık 2019

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Android işletim sistemine sahip giriş ve orta seviyedeki pek çok telefon, üretici politikalarından dolayı kutusundan çıktığı yazılım versiyonuyla kalıyor. Honor ise 2014 yılında duyurduğu akıllı telefonu Honor Play 4X için yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile bu duruma istisna yaratmayı başardı.

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Honor Play 4X kullanıcılarını şaşırtan yazılım güncellemesi!

Changan Digital King adlı Weibo kullanıcısı, arkadaşında bulunan bir Honor Play 4X’e birkaç gün önce yazılım güncellemesi geldiğini belirtti. Çin’de dağıtılan güncelleme, sanılanın aksine herhangi bir sürüm yükseltme ya da güvenlik iyileştirmesi içermiyor. Güncelleme kapsamında cihazın içerisinde yer alan çeviri uygulamasının kararlılığı artırılmış ve uygulamanın optimizasyonu sağlanmış. Bunun dışında ise kullanıcıları bekleyen farklı bir yenilik bulunmuyor.

 

Ekim 2014 yılında piyasaya sürülen Honor Play 4X, markanın ilk akıllı telefonları arasında yer alıyor. Dolayısıyla 5 yılını deviren bir akıllı telefon için yayınlanan güncelleme ilgi çekici gözüküyor. Yayınlanan güncelleme ile ilgili Honor cephesinden bilgilendirme gelmezken, bunun diğer telefonlar için de kullanılan uygulamanın güncellenmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

5.5 inç boyutunda HD bir ekrana sahip olan Play 4X, gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 620 işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama ile günümüz gereksinimlerinden uzak olan telefon, kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun yayınlanan en güncel işletim sistemi sürümü ise Android 6.0 Marshmallow olarak belirtiliyor.

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Haber

Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor

4 Aralık 2019

Yazan:

Rusya

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.

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Rusya

Ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi olarak kabul ediliyor. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus liderinin yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.

Rusya

Reuters’ın haberine göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia’nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.

Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Yeni platformun nasıl olacağı ve Wikipedia’nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wikipedia’ya olan erişimi yasaklaması bekleniyor. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı planlıyor.

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Donanım

ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!

4 Aralık 2019

Yazan:

Asus

ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.

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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını  duyurdu.  Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.

AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.

 

Hız aşırtma uzmanları                                Kategori                                                              Puan

Jeong Soonho                                                        Geekbench 3 – Multi Core                                   185114 puan

Jeong Soonho                                                        Cinebench – R15                                                      10672 puan

Mike Nees                                                              CPU için GPUPI – 1B                                               31,067 sn

Mike Nees                                                              Geekbench 4 – Multi Core                                    62483 puan

Mike Nees                                                              Cinebench – 2003                                                    6184 puan

Mike Nees                                                              CPU için GPUPI – 100M                                         2,874 sn

Mike Nees                                                              GPUPI v3.3 – 1B                                                        37,747 sn

Mike Nees                                                              GPUPI v3.3 – 100M                                                  2,838 sn

Mike Nees                                                              3DMark11 Physics                                                   20074 puan

Alexandru Nedelcu                                              HWBot x265 Benchmark – 1080p                    290,214 fps

Robert Sannino                                                     wPrime – 1024m                                                     14,154 sn

 

Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.

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