iPhone 12, Qualcomm ile ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip olabilir

iPhone 12 ailesi için söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone 12, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapabilir.

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Economic Daily News’in raporuna göre, 2020 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone modeli, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı barındıran ilk iPhone olabilir. iPhone 12 serisi dört farklı model ile gelmesi bekleniyor.

Şu anda, iki tür ekrandan parmak izi tanıma teknolojisi bulunuyor. Parmağın iki boyutlu taramasını gerçekleştirmek için ışık kullanan optik olan. Bir diğeri ise parmak izinin üç boyutlu görüntüsünü kullanan ultrasonik oluşturuyor. Ultrasonik sensör, üç boyutlu bir okuma yaptığı için daha güvenli olduğu belirtiliyor. Yeni iPhone modelinde ise Qualcomm tarafından sağlanacak bir “ultrasonik” sensör kullanacağı gelen bilgiler arasında.

Apple’ın bu modelde Qualcomm tarafından kısa süre önce tanıtılan 3D Sonic Max sensörü kullanabileceği yönünde söylentiler de var. Bu modelde Face ID ile ekrana entegre Touch ID‘nin bir arada sunulması bekleniyor. Bu hamlenin 2021’e kalabileceği de yine kaynakların söyledikleri arasında yer alıyor.

Mevcut sistemlere kıyasla çok daha hızlı çalışan ultrasonik sensörler, parmağınız ıslak olduğunda dahi çalışabiliyor. Ayrıca, Apple iPhone 12 için halihazırda diğer firmalarla parmak izi tanıma sistemleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Hatta Cupertinolu şirketin, kendi sistemini dahi yaratmış olabileceği belirtiliyor.