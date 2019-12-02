Singapur Hava Yolları ilk İstanbul A350-900 uçuşunu gerçekleştirdi!

Singapur Hava Yolları yeni uçağı A350-900 ile ilk uçuşunu Singapur’dan İstanbul’a gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ilk kez Premium Economy sınıfı Türkiye’de kullanılmaya başlandı.

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Singapur Hava Yolları’nın Airbus A350-900 uçağında 42 Business Class, 24 Premium Economy ve 187 Economy Class olmak üzere toplam 253 koltuk bulunuyor. İleri teknolojisi ile KrisWorld yolcularına uçak içi eğlence hizmetini sunacak olan uçak, Wi-Fi hizmeti ile yolcularına uçuş sırasında hizmet verecek.

A350-900’ün Türkiye’den Singapur’a yapacağı ilk uçuşu için özel hazırlanan menüde yer alacak yemekler, Singapur Hava Yolları’nın Türkiye Facebook Sayfası’nı takip eden 100.000’den fazla kişinin oyları ile belirlendi. Business Class menüsünde Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Adana Kebap ve Kadayıf yer alırken, Premium Economy ve Economy Class’ta uçan yolculara İmambayıldı, Adana Kebap ve Sütlaç gibi Türk Mutfağı’nın en sevilen lezzetleri sunuldu.

AirBus A350-900 özellikleri

Airbus A350-900, 67 metre uzunluğu ve 65 metre kanat açıklığı ile oldukça büyük bir boyuta sahip. Uzun menzilli uçuşlar için tercih edilen uçak, normal şartlarda 15.000 km menzile sahip. Lakin Singapur Hava Yolları bünyesinde bulunan özel A350‘nin çok daha fazla menzile sahip olduğu biliniyor. Uçakta kullanılan motor, Rolls-Royce tarafından üretilen Trent XWB modeli. Bu motor ile menzil uzatılabilirken, daha fazla yakıt tasarrufu yapılabiliyor.

İçerisinde bulunan, çöp presleme makinesi ile hosteslerin çöpleri poşette biriktirmesinin önüne geçerken, Business Class’ta bulunan eğlence sistemi ile uçuşlarınız hareket kazanıyor. Business Class’ta 1+2+1 şeklinde oturma düzeni bulunurken, Premium Economy ve Economy Class’ta 3+3+3 şeklinde oturma düzeni bulunuyor. 13.000 metre irtifaya çıkabilen uçak, 945 km/s son sürata çıkabiliyor. Uçuşlardaki sehir süratı ise 903 km/s olarak biliniyor. Dış kaplama ve önemli parçalarında kompozit malzeme kullanılan uçağın, %53’ü kompozit malzemeden oluşmaktadır.

Boeing 787 Dreamliner ile aynı sınıf olarak gösterilen Airbus A350-900, Dreamliner’dan daha tasarruflu bir uçak olduğu biliniyor. Ayrıca uçağın genel tanımı olarak, geniş gövdeli, uzun menzilli ve çift jet motorlu jet yolcu uçağı diyebiliriz.