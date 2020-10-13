iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı!

Apple, bugün düzenlediği iPhone lansmanında kamera odaklı iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de görücüye çıkardı. Tam dört adet arka kameraya sahip olan Pro Max modeli, kullanım tarzında ise tablet formuna yakın bir boyut sunuyor.

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iPhone 12 Pro Max duyuruldu: Dört arka kamera, devasa ekran boyutu!

iPhone 12’nin Pro modelleri, serinin diğer modellerinin aksine alüminyum yerine paslanmaz çelik bir gövde kullanıyor. Bu sayede dayanıklılığı artan telefonlar, parlatılmış gövde yüzeyiyle diğer iPhone 12’lerden ayrılıyor. Bu ince detay haricinde iki telefonun tasarımında herhangi bir farklılık bulunmuyor.

iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de ekran boyutları birbirinden ayırıyor. Pro modelde 6.1 inçlik Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, Pro Max sürümünde ise ekran boyutu 6.7 inç’e ulaşıyor. Corning Ceramic Shield kaplama teknolojisi ekranı korurken, düşmelerde 4 kata kadar dayanıklılık sağladığı belirtiliyor. Bunun dışında IP68 sertifikası da suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Gücünü Apple A14 Bionic 5G işlemciden alan iPhone 12 Pro ve Pro Max; 128, 256 ve 512 GB depolamayla donatılıyor. Kamera tarafında ise dörtlü arka kamera paketi dikkat çekmeyi başarıyor. 12+12+12 megapiksel çözünürlüklü sensörlerin yanına eklenen LiDAR sensör, iPhone serisinde yenilik olarak yer alıyor. Pro modelinin telefoto sensörü 4x optik yakınlaştırma sağlarken, Pro Max ise kullanıcılarına 5x optik zoom desteği sunuyor. Bunun dışında her iki telefonda da aynı ultra geniş açı sensörü tercih edilmiş. Ayrıca çift OIS desteği Pro/Pro Max modellerinde ortak olarak bulunuyor.

Elektronik atığı azaltmak adına kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Apple uyumlu 20W’a kadar hızlı şarj adaptörleri ürün ile tam uyum sağlıyor. Ayrıca kablosuz şarj tarafında da 15W MagSafe ve 7.5W Qi şarj şeklinde bir ayrıma gidilmiş. iPhone 12 Pro Max’ın batatya tarafına gelindiğinde 20 saate kadar video ve 80 saate kadar müzik oynatma gibi veriler dikkat çekiyor. Pro versiyonunun ise 17 saate kadar video ve 65 saate kadar müzik oynatabildiği belirtiliyor.

Telefonların satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor;