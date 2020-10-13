iPhone 12 mini ve iPhone 12 tanıtıldı!

Apple, bir süredir beklenen iPhone 12 serisini bugün düzenlediği online etkinlikte nihayet resmi olarak duyurdu. Serinin giriş versiyonu olarak mini modeli ön plana çıkarken, her iki telefon da benzer özellikler barındırıyor.

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Karşınızda iPhone 12 mini: Daha küçük ekran, aynı performans!

İddia edildiği gibi aileye bu yıl eklenen mini versiyonu, güncel iPhone tasarımını daha küçük bir gövde yapısıyla sunuyor. Bu sayede iPhone SE gibi büyük ekran çerçevelerine bağımlılık bir anlamda sona erdirilmiş oldu. İki telefonu birbirinden ayıran tek detay ekran boyutları oluyor. 12 mini’de 5.4 inç boyutunda Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, düz versiyonda ise aynı ekranın 6.1 inçlik versiyonu tercih edilmiş. Ayrıca OLED panelin 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini barındırdığını belirtelim.

iPhone 12 serisinin gücünü aldığı Apple A14 Bionic işlemciyi daha önce yeni nesil iPad Air modelinde görmüştük. 5 nm üretim mimarisinde geliştirilen işlemci, 2’si yüksek performans olmak üzere toplam 6 çekirdek barındırıyor. Aynı zamanda dahili 5G modem, 4 grafik çekirdeği ve 16 Neural Engine çekirdeği de işlemcinin gücüne güç katıyor. İki telefonda da 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği sunuluyor.

Telefonların kamera tarafında ise iPhone 11’e kıyasla önemli sayılabilecek bir güncelleme bulunmuyor. 12+12 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamera kurulumu korunurken, arka kameranın f/1.6 diyafram aralığı dikkat çekiyor. Bu noktada Apple da tıpkı Google gibi yazılımsal desteğine güveniyor. Gece modu özelliği geliştirilirken; artık ön kamera, ultra geniş açı ve hızlandırılmış çekim modlarında da bu özellik bulunuyor. iPhone 12 ve mini’nin video cephesinde de maksimum 4K/60 FPS video kayıt desteği korunurken, yenilik olarak ProRAW ve 10-bit HDR çekim özellikleri lanse ediliyor. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve 4K/60 FPS video kayıt desteğiyle zenginleştiriliyor.

Sürpriz değil: Artık kutu içeriğinde şarj aleti ve kulaklık yok!

Apple, bir klasik olarak lansmanda batarya kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak cihazların 17 saate kadar video oynatabildiği ve 65 saate kadar müzik çalabildiği belirtiliyor. Kutudan tahmin edildiği üzere sadece USB-C Lightning tipi kablo çıkarken, şarj aleti ve kulaklık ise kutu içeriğinden çıkartılmış. Apple bu adım ile karbon emisyonunu 2 milyon metrik ton azalttıklarını iddia ediyor. Kullanıcılar, kutu içeriğinden çıkarılan şarj adaptörünün yerine 20W’a kadar uyumlu herhangi bir şarj aleti kullanabilecek. Ayrıca MagSafe şarj platformu sayesinde 15W kablosuz hızlı şarj desteği de yer alıyor.

Siyah, beyaz, lacivert, yeşil ve kırmızı (Product RED) renk seçeneğine sahip olan iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Telefonların fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor.