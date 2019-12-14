5G iPhone satışları 2020’de hayal kırıklığı yaşatabilir

2018 yılında iPhone’lar ile hayal kırıklığı yaşayan Apple, 2019 iPhone’lar ile pazara geri döndü. Loup Ventures yönetici ortağı Gene Munster, ABD’deki 5G şebekesi kapsama alanı nedeniyle, Apple iPhone 5G satışlarının önümüzdeki yıl hayal kırıklığı yaşatabileceğine inanıyor.

Yeni nesil teknoloji konusunda Apple’ın trende uygun bir yol izlemediği söyleniyor. Apple 3G için 2008 yılında bu teknolojiyi destekleyen bir iPhone üretmişti, 4G’yi destekleyen ilk iPhone (iPhone 5) ise 2013’te üretildi.

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Şu an için ABD’de T-Mobile firması, ülke genelinde 5G ağı kurma çalışmaları yürütüyor, diğer operatörler ise yavaş yavaş 5G kapsama alanını genişletmekle meşgul. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında halen 5G teknolojisine uygun bir Apple iPhone ortaya çıkmadı. Gene Munster, bunun Apple’dan kaynaklanan bir sorun olmadığını düşünüyor. Ek olarak Apple’ın 5G teknolojisine sahip cihazları piyasada büyük bir rol oynayacak, ancak teknolojinin tanıtımı ve kapsama alanını genişletmek biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu durumla beraber Apple’ın gerileme yaşayacağı aktarılıyor.Aynı zamanda 2020’de, 5G teknolojisine sahip Apple cihazlarının satışının, yatırımcılar için hayal kırıklığı yaratacağı da söylenmekte.

Daha önce Verizon CEO’su Hans Vestberg, Amerikalıların sadece %50’sinin 2024 yılına kadar 5G teknolojisine sahip bir telefona sahip olacağını söylemişti. Piper Jaffray’in eylül ayı anketi, insanların %23’ünün 5G iPhone cihazlara yöneleceğini ortaya koymuştu. 5G cihazların yeni yeni sektörde yer almaya başladığını göz önünde bulundurursak asıl yükün operatörler tarafında olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde Haziran 2020 tarihinden itibaren kullanıma hazır olması beklenen 5G teknolojisi, firmaların ihaleleri ile başlayıp, altyapı ve kapsama alanları çalışmaları ile devam edecek. Kullanıcıların teknolojiyi deneyimleyebilmesi için öngörülen sürenin 2021 yılı ilk çeyreği olması bekleniyor.