Haber
5G iPhone satışları 2020’de hayal kırıklığı yaşatabilir
2018 yılında iPhone’lar ile hayal kırıklığı yaşayan Apple, 2019 iPhone’lar ile pazara geri döndü. Loup Ventures yönetici ortağı Gene Munster, ABD’deki 5G şebekesi kapsama alanı nedeniyle, Apple iPhone 5G satışlarının önümüzdeki yıl hayal kırıklığı yaşatabileceğine inanıyor.
Yeni nesil teknoloji konusunda Apple’ın trende uygun bir yol izlemediği söyleniyor. Apple 3G için 2008 yılında bu teknolojiyi destekleyen bir iPhone üretmişti, 4G’yi destekleyen ilk iPhone (iPhone 5) ise 2013’te üretildi.
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Şu an için ABD’de T-Mobile firması, ülke genelinde 5G ağı kurma çalışmaları yürütüyor, diğer operatörler ise yavaş yavaş 5G kapsama alanını genişletmekle meşgul. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında halen 5G teknolojisine uygun bir Apple iPhone ortaya çıkmadı. Gene Munster, bunun Apple’dan kaynaklanan bir sorun olmadığını düşünüyor. Ek olarak Apple’ın 5G teknolojisine sahip cihazları piyasada büyük bir rol oynayacak, ancak teknolojinin tanıtımı ve kapsama alanını genişletmek biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu durumla beraber Apple’ın gerileme yaşayacağı aktarılıyor.Aynı zamanda 2020’de, 5G teknolojisine sahip Apple cihazlarının satışının, yatırımcılar için hayal kırıklığı yaratacağı da söylenmekte.
Daha önce Verizon CEO’su Hans Vestberg, Amerikalıların sadece %50’sinin 2024 yılına kadar 5G teknolojisine sahip bir telefona sahip olacağını söylemişti. Piper Jaffray’in eylül ayı anketi, insanların %23’ünün 5G iPhone cihazlara yöneleceğini ortaya koymuştu. 5G cihazların yeni yeni sektörde yer almaya başladığını göz önünde bulundurursak asıl yükün operatörler tarafında olduğunu söyleyebiliriz.
Ülkemizde Haziran 2020 tarihinden itibaren kullanıma hazır olması beklenen 5G teknolojisi, firmaların ihaleleri ile başlayıp, altyapı ve kapsama alanları çalışmaları ile devam edecek. Kullanıcıların teknolojiyi deneyimleyebilmesi için öngörülen sürenin 2021 yılı ilk çeyreği olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir!
Google Servisleri Türkiye’de yüklü gelmeyebilir! Rekabet Kurumu ile Google anlaşmaya varamadı. Türkiye‘deki Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Servisleri yüklü olarak gelmeyebilir.
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Rekabet Kurumu, Android cihazlarda önyüklü olarak Google servislerinin gelmesinin pazarı domine edilerek, haksız rekabet yarattığına karar verdi ve Google‘a bu konu ile ilgili kısa bir süre önce ceza kesti. Google, Türkiye‘deki partnerlerine gönderdiği açıklama ile rekabet kurumuyla anlaşmaya çalıştıklarını, anlaşamama durumunda ise Türkiye‘deki Android ve Android One cihazlarda Google Servisleri’nin önyüklü olarak gelmeyeceği bilgisini verdi.
Önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi duruyor. Anlaşmaya varılamaması halinde ise hem kullanıcıları hem satıcıları zorlu bir süreç bekleyecek gibi gözüküyor.
Haber
Samsung Galaxy Fold satışları 1 milyonu aştı!
Samsung Galaxy Fold, şubat ayında tanıtıldıktan sonra beraberinde bir çok soru işareti de getirmişti. Özellikle katlanır ekran ile ilgili sorunların olduğu tüm uluslararası medyada konuşuluyordu. Samsung‘un ilk katlanabilir modeli olan telefon sonunda eylül ayında piyasaya sürüldü ve satış konusunda beklenmedik rakamlara ulaştı. Samsung Galaxy Fold 1 milyon satış rakamını aştı!
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Samsung‘un cesur bir adımla ürettiği katlanabilen akıllı telefon denemesi piyasanın ileride nasıl şekilleneceğine de yön verebilir. Zira diğer telefon üreticileri de gelecekte bu teknolojiye yatırım yapma eğilimindeler. Özellikle de Samsung’un Galaxy Fold satışlarından elde ettiği 2 milyar dolarlık kazanç düşünülürse cevabı hiç uzakta aramamak gerekiyor. Bu kazancı sadece 3 aylık periyot içerisinde elde ettiklerini de söyleyelim.
2020 yılı katlanabilir telefonlar açısından pek çok yenilikle gelecek gibi gözüküyor. Hatta serinin devamı olacak Galaxy Fold 2 ile ilgili resmi olmayan söylemler ve iddialar ortaya atılmış durumda. Bu da bize katlanabilir telefon dünyasının ne tür bir eğilim içerisine doğru ilerlediği ile ilgili ipuçlar veriyor. Samsung, katlanabilir telefon piyasasındaki satışlarının 2020 yılı içerisinde 6 milyona ulaşmasını beklediğini de belirtti.
Samsung Galaxy Fold özellikleri
Telefona ait temel özelliklere hızlıca gelin bir göz atalım.
- Katlanabilen 7.3” büyüklüğünde Dynamic Amoled ekran (katlandığında 4.6”)
- Açıkken, 160.9 x 117.9 x 6.9 mm kasa boyutu
- Katlandığında, 160.9 x 62.9 x 15.5 mm kasa boyutu
- 263 gram ağırlık
- Yaklaşık %85.7 ekran/kasa oranı
- 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
- Adreno 640 grafik arabirimi
- 12 GB RAM
- 512 GB depolama alanı (UFS 3.0)
- 3’lü arka kamera: 12 MP ana, 12 MP telefoto, 16 MP ultra geniş açı kamera (2160p@60fps’e kadar video kaydı)
- 2’li ön kamera: 10 MP geniş açı kamera, 8 MP derinlik sensörü (2160p@30fps’e kadar video kaydı)
- 4380 mAh batarya
- 15W hızlı ve kablosuz şarj
- Bluetooth 5.0
- USB Type-C 3.1
Haber
The Game Awards 2019’da duyurulan oyunlar!
The Game Awards 2019 etkinliğinde birbirinden güzel yeni oyunlar duyuruldu.
Türkiye saati ile 04:30’da başlayan etkinlik, yılın en iyi yapımlarının dışında, yeni oyunlara da ev sahipliği yaptı. Oyun dünyasının en önemli ödül organizasyonlarından biri sayılan The Game Awards’da mevcut yılda başarılı olan oyunlara bir çok alanda ödül veriliyor. Özellikle Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurmasıyla birlikte, konsola özel çıkan oyunlarla etkinliğe damga vurdu. Etkinlikte ayrıca PlayStation 5’e özel olarak duyurulan ilk oyun Godfall için de bir açıklama yapıldı. Oyuncuların her sene yeni oyun duyuruları için beklediği etkinliğin bu sene duyurulan yapımlarına beraber bakalım.
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Microsoft’un yeni konsoluyla birlikte duyurduğu Senua’s Saga: Hellblade II
Ghost of Tsushima
Serinin ikinci oyunu, The Wolf Among Us 2
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni oyunu, Fast and Furious Crossroads
PlayStation 5 için duyurulan ilk özel oyun, Godfall
League of Legends’ın yaratıcısı Riot Games’ten iki yeni oyun
Convergence
Ruined King
PlayerUnknown tarafından geliştirilen yeni oyun, Prologue
Amazon Game Studios’un yeni MMO oyunu, New World
Xbox Series X için özel olarak geliştirilen muhteşem oyun, Ori and the Will of the Wisps
Oyunun soundtrack’inde yer alan sanatçılar için yeni video, Cyberpunk 2077
Konsol dünyası ve MMO evreni için aktif geçen The Game Awards 2019 hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?