5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir

5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.

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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.

Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.