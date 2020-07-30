Akıllı Telefonlar
5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir
5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.
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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.
Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, Game Turbo özelliği ile geliyor!
Xiaomi yeni amiral gemisi cihazı Mi 10 Pro+ için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, ayarlanabilir GPU özelliğine sahip olacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro+, Game Turbo özelliğine sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında oyun odaklı geliştirmeler hız kesmeden gerçekleşmeye devam ediyor. Firmaların özellikle daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yaptığı bu hamlelere, Xiaomi yenisini ekleyecek gibi gözüküyor. Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte, Xiaomi firmasının geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Paylaşım ile birlikte Xiaomi‘nin yeni özelliği Game Turbo ortaya çıktı. XiaomiMi 10 Pro+ cihazında görmeyi beklediğimiz özellik sayesinde kullanıcıların, işlemci üzerinde yer alan grafik ünitesinde ayarlamalar yapabileceği öğrenildi. Qualcomm GPU ekibi ve Xiaomi tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, detaylı frekans ayarlamaları ve mod geçişleri yapılabilecek.
Super Leak：Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9
— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020
Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, geçtiğimiz günlerde AnTuTu‘da test sonuçlarıyla bizleri karşılamıştı ve Snapdragon 865+ işlemcisi kullanan çoğu telefonu geri de bırakmıştı. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasını beklediğimiz cihaz, arka tarafta 108 MP ana kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. 4500 mAh batarya ve tam 120W hızlı şarj destekleyeceği düşünülen cihaz, Game Turbo özelliği ile birlikte akıllı telefon rekabetinde ilginç bir yere kendini konumlandırıyor. Detaylı teknik özellikleri bilinmeyen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmek için çok farklı ekran tasarımları denediklerini gördük. Microsoft’da Surface Duo adını verdiği iki ekrana sahip akıllı telefonunu tanıtmıştı. Yayınlanan bir rapora göre Surface Duo’nun dağıtımına 24 Ağustos haftası başlanması bekleniyor.
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Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Microsoft geçtiğimiz sonbaharda Windows destekli Surface Neo ve Android destekli Surface Duo isimli çift ekranlı cihazları duyurmuştu. Microsoft tarafı Windows 10X üzerinde çalışmaya devam ederken Surface Neo süresiz olarak ertelendi. Ancak serinin Duo isimli çift ekranlı telefonunun 2020 tatil döneminde tanıtılması bekleniyordu. Windows Central’dan gelen bir rapora göre Surface Duo 24 Ağustos haftasında dağıtılmaya başlanacak. Bu da cihazın tanıtılmasına 1 aydan az kaldığını gösteriyor.
Eğer raporda ifade edilen bilgiler doğru çıkarsa bu durum Microsoft için alışılmamış bir tanıtım olacak. Genellikle şirket Surface etkinliğinde ürünlerini tanıtmakta ve bir aya kadar sürebilen bir sürenin ardından ürünlerini son kullanıcının siparişine açmaktaydı. Ekim ayında yapılan tanıtımda Microsoft, ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta etkinlikte birçok gazetecinin ürünlere dokunmasına dahi izin verilmedi. Bu yüzden Surface Duo Ağustos ayında dağıtılmaya başlanır ise Microsoft tarafından alışmadığımız bir ürün tanıtım sürecine şahit olacağız.
Tabii ki zaman içerisinde ürünlerin birçok özelliği sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması ve 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. En belirgin özelliği ise 5.6 inç’lik 1800×13500 çözünürlüğünde iki ekrana sahip olması. Surface Neo süresiz olarak ertelenirken Duo’nun yakın zamanda duyurulacak olmasının temel nedeni Microsoft’un Neo için Windows 10X ile birlikte iddialı hedefler koyması. Bunun dışında Microsoft Android tarafında ikinci bir ekrana sahip cihazı yapan ilk firma bile değil.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!
Herkes Galaxy Note 20 serisinin global varyantlarında Snapdragon yonga setini görmek isterken, Samsung Exynos ile devam edeceğini açıkladı. Şirket, Güney Kore ve ABD dışındaki küresel pazarlarda Exynos 990 yonga setini kullanacak. Samsung‘un bu hamlesi kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı. Hatta bazı Samsung kullanıcıları, şirkete bununla ilgili dilekçe gönderdi.
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Exynos 990, Galaxy Note 20 serisi için optimize edilecek mi?
Samsung, Galaxy Note 20 serisi için Exynos 990 yonga setini optimize edeceğini açıkladı. Galaxy S20 serisinde karşılaşılan sorunlardan ötürü şirket bu tarz bir yöntem izleyecek. Samsung‘a göre optimize edilmiş Exynos 990, Snapdragon 865+’tan daha iyi bir termal sisteme sahip olacak. Bunun yanı sıra performans tarafında hiçbir kayıp olmayacağı belirtiliyor. Kaynaklara göre bu geliştirilmiş yonga seti daha çok Exynos 990+ gibi olacak. Fakat marka tarafından böyle bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Samsung’un hissedarları, amiral gemisi telefonlarda Exynos yonga seti kullanılmasına tepki vermişti. Exynos 990‘a yapılan bu güncellemenin başlıca sebeplerinden birisi bu olabilir. Aynı zamanda Note 20 serisinde Exynos işlemcinin kullanılacağını duyan pek çok kullanıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Eğer Samsung‘un hedeflediği gibi hem verimli hem de performanslı bir yonga seti haline gelirse Snapdragon 865+ ile yarışabilir. Bu konuda en net bilgileri 5 Ağustos’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde cihazın tanıtımında göreceğiz.