iPhone 12 manyetik şarj cihazı, Apple etkinliğinden önce ortaya çıktı!

Bugün, Japon menşeili bir aksesuar üreticisi tarafından yeni iPhone 12 manyetik şarj cihazı tanıtıldı ve önceki sızıntılara güç kazandırdı.

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iPhone 12 mıktanıslı şarj ile gelecek!

Üçüncü taraf bir aksesuar üreticisi olan MPOW Japan, dün geç saatlerde “iPhone 12” için manyetik olarak bağlanmış kablosuz şarj sistemini piyasaya sürdü ve Apple’ın yeni nesil telefonunun bu özelliği destekleyeceğine dair söylentileri destekledi.

Bir basın bülteninde duyurulan, henüz adı belirlenmemiş şarj cihazı, “iPhone 12” ile tanıtılacak yeni bir manyetik şarj özelliğini desteklemek için üretildi.

MPOW’un açıklamalarına göre şarj cihazı, merkezi bir şarj bobini etrafına yerleştirilmiş “özel olarak işlenmiş” halka şeklinde bir mıknatıs içeriyor. Şirket, uyumlu aksesuarlara sıkı bir şekilde takılmasına izin veren benzer bir düzenlemenin “iPhone 12” de yapıldığını söylüyor.

Manyetik mekanizma, güç aktarımı sorunlarına neden olabilecek veya şarjı durdurabilecek endüktif bobinlerin yanlış hizalanması gibi mevcut kablosuz çözümlerin dezavantajlarını gideriyor. MPOW, şarj cihazını Aralık ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple daha önce kablosuz şarj cihazı olan AirPower’ı bizlere tanıtmıştı. Fakat cihazın iki iPhone ve bir Apple Watch’u aynı anda şarj etmek gibi çoklu kablosuz şarj işlemlerinde aşırı ısınması, ürünün piyasaya çıkışını engellemişti. Söylentiler, halefi bir cihazın geliştirilmesinin devam ettiğini iddia etse de proje 2019’un başlarında mühendislik engelleri nedeniyle resmi olarak iptal edilmişti.