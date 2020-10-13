Aksesuar
iPhone 12 manyetik şarj cihazı, Apple etkinliğinden önce ortaya çıktı!
Bugün, Japon menşeili bir aksesuar üreticisi tarafından yeni iPhone 12 manyetik şarj cihazı tanıtıldı ve önceki sızıntılara güç kazandırdı.
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iPhone 12 mıktanıslı şarj ile gelecek!
Üçüncü taraf bir aksesuar üreticisi olan MPOW Japan, dün geç saatlerde “iPhone 12” için manyetik olarak bağlanmış kablosuz şarj sistemini piyasaya sürdü ve Apple’ın yeni nesil telefonunun bu özelliği destekleyeceğine dair söylentileri destekledi.
Bir basın bülteninde duyurulan, henüz adı belirlenmemiş şarj cihazı, “iPhone 12” ile tanıtılacak yeni bir manyetik şarj özelliğini desteklemek için üretildi.
MPOW’un açıklamalarına göre şarj cihazı, merkezi bir şarj bobini etrafına yerleştirilmiş “özel olarak işlenmiş” halka şeklinde bir mıknatıs içeriyor. Şirket, uyumlu aksesuarlara sıkı bir şekilde takılmasına izin veren benzer bir düzenlemenin “iPhone 12” de yapıldığını söylüyor.
Manyetik mekanizma, güç aktarımı sorunlarına neden olabilecek veya şarjı durdurabilecek endüktif bobinlerin yanlış hizalanması gibi mevcut kablosuz çözümlerin dezavantajlarını gideriyor. MPOW, şarj cihazını Aralık ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Apple daha önce kablosuz şarj cihazı olan AirPower’ı bizlere tanıtmıştı. Fakat cihazın iki iPhone ve bir Apple Watch’u aynı anda şarj etmek gibi çoklu kablosuz şarj işlemlerinde aşırı ısınması, ürünün piyasaya çıkışını engellemişti. Söylentiler, halefi bir cihazın geliştirilmesinin devam ettiğini iddia etse de proje 2019’un başlarında mühendislik engelleri nedeniyle resmi olarak iptal edilmişti.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.
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Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?
Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.
Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;
- Huawei‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio
- Huawei Sound X akıllı hoparlör
- Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün
- Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı
- Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler
- Kirin 9000
Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.
Aksesuar
Xiaomi MIJIA markası mavi ışık engelleyen gözlüklerini satışa sundu
Xiaomi MIJIA markası, en son geçen yıl nisan ayında bir anti blue-ray(mavi ışık engelleyici) gözlük piyasaya sürmüştü. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, Xiaomi MIJIA markası yeni anti blue-ray gözlüklerini piyasaya sürüyor. Mavi ışık engelleme oranı % 80’den fazla olan gözlükler gözlerimizi bu yüksek enerjili ışıktan koruyor. Ayrıca biyolojik ritmimizin düzende kalmasını sağlıyor. Gözlükler şu anda Xiaomi Çin’de 199 Yuan’a (29 $) satılıyor .
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Günlük hayatta çok fazla kullandığımız telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerin mavi ışık yaydığını ve mavi ışığın vücudumuza zararları ile ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucu mavi ışığın melatonin hormonu üretiminde; gözde retina ve kornea tabakası üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu ortaya koydu. Bunun sebebiyse mavi ışığın yüksek enerjili bir ışık olması ve ultraviyole ışıklardan göz için en tehlikeli özellikteki ışık olarak kabul edilmesidir. Xiaomi de bu konu üzerine çalışmalar yürütmüş ve Mijia markası ile mavi ışık filtresi bulunduran gözlükler tasarlamıştır. Peki Xiaomi MIJIA Anti- Blu-Ray gözlüklerin özellikleri nasıl olduğuna gelin hep beraber bakalım.
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-Ray gözlüklerinin özellikleri neler?
Xiaomi MIJIA Anti-Blu-ray Gözlükler, mavi ışık engelleme oranı %80’den fazla olan yüksek çözünürlüklü naylon merceklerle donatılmıştır. Gözlük minimalist bir retro şekle sahiptir ve ultra hafif beta titanyum metal çerçeve ile donatılmıştır. Lens ve çerçeve yaklaşık 15,5 g ağırlığındadır. Naylon lenslerin ışık geçirgenliği %93’ten fazladır. Lens, her iki tarafta da yağ geçirmez olmasını sağlayan 16 katmanlı bir kaplamaya sahiptir. Lensler, 415-445nm dalga boyundaki mavi ışığı absorbe etme ve yansıtma yeteneğine sahip mavi ışık faktörü ve anti-mavi ışık kaplaması ile birlikte gelir. Bütün bu özellikleri de biyolojik ritmimizin korunmasını sağlar. Gözlükler iki farklı renkte tasarlanmıştır. Bunlar siyah ve rose golden dediğimiz pembe altın rengidir. Hem kadın hem de erkek için uygundur. Şu anda, Xiaomi MIJIA Anti Blue Ray Güneş Gözlükleri, çin kaynaklı siteler üzerinden ,199 Yuan’a (29 $) alıcısını bekliyor.
Aksesuar
Apple, lansman öncesi Beats açılış sayfasını sitesinden kaldırdı!
Apple, şirketin AirPods kulaklıklara odaklanacağının olası bir işareti olarak “Beats by Dre” sayfasını kaldırmak için web sitesini değiştirdi.
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Apple neyi amaçlıyor?
Beats ürünlerinin açılış sayfası artık Apple’ın web sitesinde bulunmuyor. Wayback Machine, sayfanın 2 Ekim’den itibaren orijinal haliyle bir anlık görüntüsüne sahipken, 9 Ekim’deki en son anlık görüntü, sayfayı aşağı olarak gösteriyor. Bu da Apple’ın bu iki tarih arasında bir yerde bu sayfayı kaldırdığına işaret ediyor.
Son birkaç hafta içinde bazı kaynaklar, Beats’in destek web sitesine giden tüm bağlantıların Apple’ın kendi destek sayfalarından kademeli olarak kaldırıldığını gözlemledi. Apple ayrıca, kullanıcıların Beats Wireless kulaklıklarının ve hoparlörlerinin donanım yazılımını güncellemelerine olanak tanıyan Beats Updater yardımcı programını sessizce kullanımdan kaldırdı.
Apple, çevrimiçi mağazasının kulaklık ve hoparlör bölümünde hala Beats markalı ürünler satılmakta. Bununla birlikte, bu ayın başlarında Bloomberg, Apple’ın artık Sonos, Bose ve Logitech gibi şirketlerin kulaklıklarını ve kablosuz hoparlörlerini satmayacağını bildirmişti. Apple geçmişte de buna benzer bir şey yapmıştı ve Apple Watch’u piyasaya sürmeden önce fitness aktivitelerini gözlemleyen başka markalara ait ürünleri sitesinden kaldırmıştı.
Bunların hepsi Apple’ın ses kategorisindeki yeni ürün lansmanlarına hazır olduğunu gösteriyor. Söylentiler, Apple’ın daha küçük, daha düşük maliyetli HomePod, AirPods ve AirPods Pro ile birlikte satılmak üzere “AirPods Studio” olarak adlandırılan Apple markalı yüksek kaliteli kulak üstü kulaklıklar da dahil olmak üzere birkaç yeni ses ürünü üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Bu yeni ürünlerin her ikisinin de yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üçüncü taraf ses ürünlerinin çevrimiçi mağazadan kaldırılması, Apple’ın yeni ses cihazlarını yakında, belki de bu hafta içinde görmeye başlayabileceğimizi gösteriyor. Yeni iPhone 12 serisinin de duyurulmasının beklendiği Apple Etkinliği, 13 Ekim Salı günü internet ortamı üzerinden gerçekleşecek.