watchOS 7.0.2 yayımlandı, pil tüketim sorunu düzeltildi!

watchOS 7 işletim sisteminin hata düzeltme güncellemesi olan watchOS 7.0.2 bugün Apple tarafından yayımlandı, kritik pil hatası giderildi.

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watchOS 7.0.2 ile pil tüketim hatası düzeltildi!

Apple bugün, tüm kullanıcılar için watchOS 7.0.2’yi piyasaya sürdü. Bu, Eylül ayında watchOS 7’nin piyasaya sürülmesinden bu yana Apple Watch işletim sistemi için yapılan ikinci güncelleme oldu. Bugün yayımlanan güncelleme, bazı Apple Watch kullanıcılarını etkileyen aşırı pil tüketimini ve EKG uygulamasıyla ilgili hataları düzeltmeyi vaat ediyor.

WatchOS 7’nin ana özelliklerinden biri, Apple Watch kullanıcılarının uyku analizini kontrol etmelerine ve özel kestirmelerle uyku vakti rutini tanımlamalarına olanak sağkayan uyku takibi özelliğiydi. Apple Watch’ta artık yeni bir Kestirmeler uygulaması var. Aynı zamanda Antrenmanlar uygulaması, dans, fonksiyonel kuvvet antrenmanı ve temel antrenman dahil olmak üzere yeni egzersiz türleri sunuyor.

watchOS 7 ayrıca, Aile Kurulumu’nu kullanan ebeveynlerin yeni bir Apple Watch’u başka bir cihaz kullanmak yerine kendi iPhone’larında eşleştirmesine izin veriyor. Apple ayrıca Siri ve Haritalar uygulamasında da iyileştirmeler yaptı ve hatta el yıkama algılamayı Apple Watch’a dahil etti.

Apple daha sonra Cüzdan uygulamasıyla ilgili bir sorunu çözmek için birkaç hafta önce watchOS 7.0.1’i piyasaya sürmüştü ve bugün watchOS 7.0.2 daha fazla hatayı düzeltmek için yüklenebilir duruma getirildi. WatchOS 7.0.2’nin tam sürüm notlarını aşağıda okuyabilirsiniz:

watchOS 7.0.2, aşağıdakiler dahil iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir.

Pilin daha hızlı bitmesine neden olabilecek bir sorunu ele alır

Mevcut olduğu bölgelerde bazı kullanıcıların EKG uygulamasına erişmesini engelleyen bir sorunu çözer

‌‌WatchOS 7.0.2‌‌, iPhone’daki Apple Watch uygulaması aracılığıyla Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidilerek ücretsiz olarak indirilebilir. Yeni yazılımı yüklemek için Apple Watch’un en az yüzde 50 oranında pilinin olması, bir şarj cihazına yerleştirilmesi ve ‌‌‌iPhone‌‌‌’unuzun yakınında olması gerekmektedir.