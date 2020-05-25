iPhone 12 de Lightning girişli olacak!

Apple iPhone 12, ne yazık ki Lightning girişli olacak. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre firma, bir sonraki seri için başka bir plan düşünüyor.

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Lightning sonrası, şarj girişi olmayan iPhone gelebilir!

Apple, her yıl olduğu gibi yine iPhone 12 serisi ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Firmanın Eylül 2020 tarihinde tanıtmasını beklediğimiz seri hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önceden fiyat ve özelliklerin sızdırılmasının ardından şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 serisinin Lightning girişi ile geleceğini duyurdu. Şu ana kadar ilginç olmayan iddia ise bundan sonra işleri değiştiriyor. Çünkü Fudge, bir sonraki serinin hiçbir şekilde şarj veya kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti. Başka bir detay vermeyen Twitter kullanıcısı, kafalarda büyük soru işaretlerine neden oldu.

Bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte AirPods cihazlarının şarj oluş sistemine benzer bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyor. Akıllı bağlantı özelliğinin de olmayacağı düşünülürken, firmanın bu işin altından nasıl kalkacağı da merak konusu. Öte yandan serisinin Lightning ile gelmesi bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak görünüşe göre Apple daha büyük bir plan için şimdilik şarj giriş kısmına odaklanmıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.