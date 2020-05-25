Apple
iPhone 12 de Lightning girişli olacak!
Apple iPhone 12, ne yazık ki Lightning girişli olacak. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre firma, bir sonraki seri için başka bir plan düşünüyor.
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Lightning sonrası, şarj girişi olmayan iPhone gelebilir!
Apple, her yıl olduğu gibi yine iPhone 12 serisi ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamaya hazırlanıyor. Firmanın Eylül 2020 tarihinde tanıtmasını beklediğimiz seri hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önceden fiyat ve özelliklerin sızdırılmasının ardından şimdi de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fudge isimli bir Twitter kullanıcısı, iPhone 12 serisinin Lightning girişi ile geleceğini duyurdu. Şu ana kadar ilginç olmayan iddia ise bundan sonra işleri değiştiriyor. Çünkü Fudge, bir sonraki serinin hiçbir şekilde şarj veya kulaklık girişine sahip olmayacağını iddia etti. Başka bir detay vermeyen Twitter kullanıcısı, kafalarda büyük soru işaretlerine neden oldu.
Bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte AirPods cihazlarının şarj oluş sistemine benzer bir sisteme geçiş yapmayı düşünüyor. Akıllı bağlantı özelliğinin de olmayacağı düşünülürken, firmanın bu işin altından nasıl kalkacağı da merak konusu. Öte yandan serisinin Lightning ile gelmesi bazı hayranlar için hayal kırıklığına neden oldu. Ancak görünüşe göre Apple daha büyük bir plan için şimdilik şarj giriş kısmına odaklanmıyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen cihaz bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!
Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.
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AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!
Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.
Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
Apple
Apple TV+ çocuklara yönelik içeriklerini arttırıyor!
Apple firmasının dijital yayın uygulaması TV+, çocuklara yönelik yeni içerikler getirmeye devam ediyor. Firma “Gelecek Nesil” sloganı altında yeni içeriklerini duyurdu!
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Apple TV+ çocuk içerikleri artmaya devam ediyor!
Apple‘ın yeni dijital yayın platformu Apple TV+, yeni içerikleri bünyesine katmaya devam ediyor. Firmanın yeni odak noktası çocuklar oldu. Platform içerisinde yer alan çocuk içeriklerini arttırmak isteyen Apple, “Gelecek Nesil” isimli yeni reklam videosunu YouTube üzerinden paylaştı. Eklenen yeni içerikleri paylaşan firma, çocukları ihmal etmediğini göstermiş oldu. “Helpster“, “Hayalet Yazar“, “Snoopy Uzayda” ve “İşte Buradayız: Yaşayan Dünya’dan Notlar” gibi pek çok içeriği bünyesinde yer aldığını duyuran firma, çocuk gelişimi için önemli bir adım attı. Videoda, hayal eden geliştiren ve inanan “gelecek nesil” için orijinal seriler sloganını kullanan Apple, kitlesini genişletmeyi hedeflemekte.
Geçtiğimiz yıl Apple TV uygulamasının yüklenebileceği tüm uyumlu cihazlar için çıkışını yapan platform, Netflix gibi aylık ödeme planına sahip. Hatta bazı içeriklerin ücretsiz ve sınırsız ulaşılabildiği platform, dijital yayıncılık dünyasına giriş yapmış oldu. Yukarıda bahsedilen serilerin bir kaçının ücretsiz sunulduğu platform ne yazık ki şu an için ülkemizde yer almıyor. Ancak dünyanın çoğu ülkesinde kullanıma açık olan bu uygulamanın yakın bir zamanda Türkiye sınırları içerisinde yer alabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Türkçe oluşturulmuş bir sayfası da bulunan dijital platformun ne zaman geleceğini söylemek henüz güç.
Aksesuar
Apple AirPods Studio yakında geliyor!
Apple, müzik konusunda yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre firma yeni kafa bantlı kulaklığı AirPods Studio cihazını yakında çıkarabilir.
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AirPods ailesi genişlemeye devam ediyor!
Apple, son zamanlarda yaptığı müzik ve ses atılımlarına devam ediyor. AirPods serisi ile gerçek kablosuz kulaklık deneyimini kullanıcılarına sunan firma, zamanla daha kuvvetli ve profesyonel cihazlar çıkarabileceğini göstermişti. Geçen yıl çıkardığı AirPods Pro cihazlarıyla, müzik dinlemeyi seven kullanıcıları için atılım yapan firma görünüşe göre bu atılımı sadece kulak içi kulaklıkla sınırlı tutmayacak. MacRumors isimli internet sitesinde yer alan habere göre Apple, yakın gelecekte kafa bantlı kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. AirPods Studio adını verdiği yeni kulaklıklar ile, daha profesyonel bir kullanım vadetmesi beklenen firmanın bu yıl içerisinde bu kulaklıkları tanıtması ve piyasaya sunması bekleniyor. Firmanın çoktan üretim zincirini ayarladığı ve her şeyin hazır olduğu iddia edildi.
Özellikle gerçek kablosuz kulaklıklar sayesinde piyasaya neredeyse yön veren firma, arkasına bu konuda atılım yapan bir çok firmayı eklemişti. AirPods Pro ile ses ve gürültü engelleme sistemlerinde başarıya ulaşan firmanın şimdi de adından da anlaşılacağı gibi daha stüdyo kullanımlarına uygun bir cihaz geliştirdiği öğrenildi. Tam olarak çıkış tarihi belli olmasa da yeni nesil kulaklığın bu yıl içerisinde piyasaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Apple, yeni nesil kafa bantlı kulaklığıyla önceki nesillerde elde ettiği başarıyı sürdürebilecek mi.