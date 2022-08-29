Telefon alacak olan kişilerin ilk baktığı cihazlardan birisi iPhone 11. Ancak iPhone 11 önümüzdeki eylül ayında üç yaşında bir cihaz olacak. Fiyatının 14.000 TL’ye dayandığını da unutmamak lazım. Bu sebepten dolayı iPhone alınmaması gerektiğini söylemiştik. Peki iPhone 11 yerine hangi cihazlar tercih edilebilir? Gelin inceleyelim.

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iPhone SE 3. Nesil (SE 2022)

İllaki iPhone almak isteyenler olabilir. Eğer sizde bu şekilde düşünüyorsanız iPhone SE 3. nesil tam size göre. iPhone SE 3. nesil kısaca özetleyecek olursak iPhone 8 kasasında iPhone 13 diyebiliriz. Cihaz 4.7 inçlik IPS LCD bir ekranla birlikte geliyor. Ekran çözünürlüğü 720×1334 (HD+) iken piksel yoğunluğu ise 326 PPI. Ekran yenileme hızı ise 60hz.

Kamera tarafında biri ön biri arka kamera olmak üzere toplamda iki adet kameraya sahip. Ön kamera 12 MP f1.8 diyafram değerine sahip. Bu arka kamera ile 4K 60 FPS video çekebilirsiniz. Optik imaj sabitleyici de mevcut. Ön kameraya bakacak olursak bizleri 7 MP f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera karşılıyor. Ön kamera ise 1080p 30 FPS video çekebiliyor.

Gelelim iPhone SE 3. nesili bu listeye sokan asıl etmene. İşlemci. Cihaz Apple A15 Bionic işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci aynı zamanda iPhone 13 serisinde kullanılıyor. Yani bu yazının yazıldığı tarihteki Apple’ın en güçlü işlemcisi. 5 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Apple A15 Bionic iki tanesi 3.2 GHz, dört tanesi 3.0 GHz olmak üzere toplamda altı adet çekirdeğe sahip. Aynı zamanda 5G desteği de mevcut.

Son olarak bataryaya da değinelim. iPhone SE 3. nesil 2018 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu batarya 20W hızlı şarjı destekliyor. Ancak adaptörü kendiniz satın almanız gerek çünkü kutunun içerisinden sadece kablo çıkıyor.

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Samsung Galaxy S21 5G

iPhone almak zorunda değiliz diyenler elbette vardır. O zaman bir seçenek daha. Samsung Galaxy S21 5G. Cihaz, 6.2 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Ekran paneli olarak Dynamic Amoled bir panel tercih edilmiş. Piksel yoğunluğu 421 PPI. Ekran yenileme hızı ise 120hz. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Cihaz üç tanesi arka bir tanesi ön kamera olmak üzere toplamda dört adet kamera ile birlikte geliyor. Ana arka kamera 12 MP f1.8 diyafram değerine sahip. Optik imaj sabitleyici de iPhone SE 3. nesilde olduğu gibi mevcut. Bu kamerayla 4K 60 FPS video çekebilirsiniz. İkinci arka kamera 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 64 MP f2.0 diyafram değerine sahip telefoto kamera. Ön kamera 10 MP f2.2 diyafram değerine sahip. Aynı zamanda 4K 60 FPS video çekebiliyor.

İşlemci tarafında ise ülkemizde satılan Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Exynos 2100 işlemcisine sahip. 5 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 1 adet 2.9 GHz ARM Cortex-X1, 3 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A78, 4 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğe sahip. 5G desteği de mevcut.

Son olarak cihaz 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Hızlı şarj desteği ise 25W. iPhone SE 3. nesilde olduğu gibi kutunun içerisinden sadece kablo çıkıyor. Adaptörü ayrıyeten satın almanız lazım.

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Xiaomi 11T 5G

Listenin son cihazına geldik. Xiaomi 11T 5G. İlk tanıtıldığı zaman yoğun ilgi gören cihaz hala oldukça mantıklı bir seçenek. Xiaomi 11T 5G, 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Ekran paneli olarak Amoled bir panel tercih edilmiş. Piksel yoğunluğu 395 PPI. Ekran yenileme hızı ise 120hz. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Xiaomi 11T’ye ekran olarak listedeki en iyi cihaz diyebiliriz.

Cihaz üç tanesi arka bir tanesi ön kamera olmak üzere toplamda dört adet kamera ile birlikte geliyor. Ana arka kamera 108 MP f1.75 diyafram değerine sahip. Optik imaj sabitleyici diğer seçeneklerin aksine Xiaomi 11T’de bulunmuyor. Bu kamerayla 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS video çekebilirsiniz. İkinci arka kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü arka kamera ise 5 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Ön kamera 16 MP f2.45 diyafram değerine sahip. Aynı zamanda 1080p 30 FPS video çekebiliyor.

İşlemci ise tarafında cihaz MediaTek Dimensity 1200 işlemcisine sahip. 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 1 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğe sahip. 5G desteği de mevcut.

Xiaomi 11T 5G’nin diğer cihazlara büyük fark attığı kısıma geldik. Batarya. Cihaz 5000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Bu batarya 67W hızlı şarjı destekliyor. Diğer markalardan farklı olarak Xiaomi, kutunun içerisine 67W değerinde bir adaptör ve bunu destekleyen bir kablo da koymuş. Şeffaf kılıfı da unutmamak lazım.

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