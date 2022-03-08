Apple A15 İşlemcili ve 5G Destekli Yeni iPhone SE’yi Tanıttı!

Apple bu akşam Türkiye saatiyle 21:00 da Bahar Etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında merakla beklenen yeni iPhone SE modeline de tanıtıldı. A15 işlemci ve 5G desteği özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Apple 2020 senesinde iPhone SE’nin ikinci neslini satışa sunmuştu. iPhone 8 kasasındaki modelde iPhone 11 serisinde olan A13 Bionic işlemcisi yer alıyordu. Şimdi ise Apple bu akşam iPhone SE modelini yeniledi.

Yeni nesil Apple iPhone SE tasarım detayları

iPhone 8 tasarım dilini yeni nesil iPhone SE modelinde de sürdüren Apple alüminyum kasa ve arka ve önde cam bir yapı kullanıyor. Bununla birlikte günümüze göre birçok kesim tarafından eleştirilen kalın ekran çerçeveleri ile geliyor. Ekranın alt tarafında da TouchID ile birlikte bir ana ekran tuşu bulunuyor. IP68 sertifikasına da sahip olan model Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve ProductRED (Kırmızı) renkleriyle satın alınabiliyor.

Önceki nesil ile aynı ekran

iPhone 6 serisinden beri aşina olunan 4,7 inçlik ekran yeni nesil iPhone SE’de de devam ediyor. IPS LCD panele sahip olan bu ekran ayrıca HD çözünürlük değerini sunuyor. TrueTone özelliğine sahip olan bu ekran 326 PPI piksel yoğunluğuna sahipken maksimum 625 nit parlaklık değeri sunuyor.

iPhone SE A15 Bionic ve 5G ile daha güçlü

iPhone 13 ile kullanıma sunulan çip A15 Bionic, şimdi iPhone SE’de. A15 Bionic, iki adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği içeren ve güçlü bir 6 çekirdekli CPU’ya sahip. Bu da iPhone SE’yi iPhone 8’e göre 1,8 kat, daha eski iPhone modellerine göre ise daha da hızlı hale getiriyor. Saniyede 15,8 trilyon işlem yapabilen 16 çekirdekli Neural Engine, üçüncü taraf uygulamalarında yapay öğrenme işlemlerinin daha hızlı yapılmasının yanı sıra iOS 15 ile Kamera uygulamasında Canlı Metin ve aygıt içi dikte gibi özelliklerin de iPhone SE’de kullanılmasını sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için geliştirilen çip olan A15 Bionic ile her işlem daha hızlı hale getirilmiş.

A15 Bionic’ten gücünü alan kamera performansı

Gücünü A15 Bionic’ten alan kamera sistemiyle iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor. Bu sayede zorlayıcı ışıklarda bile yüzleri doğru bir şekilde pozlayabiliyor. Ayrıca ışık ve her bir kişinin ten rengi için optimize edilmiş farklı ayarlarla fotoğraftaki kişiler için ayrı ayrı render işlemi yapıyor. Yapay öğrenme sayesinde fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği, fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. A15 Bionic’teki görüntü sinyali işlemcisi, özellikle loş ışıkta pürüzleri azaltarak daha iyi beyaz dengesine ve gerçeğe daha yakın ten rengine sahip çok daha gelişmiş videolar sunuyor. 4K 60fps video desteği olan iPhone SE ayrıca OIS’e de sahip.

Apple iPhone SE 18 Mart’ta ön siparişe açılıyor, 25 Mart’ta ise satışa çıkıyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

iPhone SE 64GB: 10.999 TL

iPhone SE 128GB: 11.899 TL

iPhone SE 256GB: 13.699 TL

Aşağıda iPhone SE’nin ilk fotoğraf örneklerine göz atabilirsiniz: