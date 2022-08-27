iPhone 11 ilk çıktığı günden beri methiyeler dizdiğim, uzunca bir süre boyunca da herkese şiddetle önerdiğim bir telefondu.

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10 Eylül 2019 tarihinde yapılan iPhone 11 lansamnından bugüne kadae da bu durum değişmedi.

Ancak iPhone 14 lansmanına birkaç hafta kala artık iPhone 11 önermediğimi yüksek sesle söylemem gerekiyor.

Bu videoda iPhone 11’in kısa bir süre öncesine kadar neden çok önemli olduğunu, bugünden sonra da neden benim rakip listemin dışında kalacağını anlatıyorum.

Keyifle izlemenizi diliyorum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum.