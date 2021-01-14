Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve S21+ resmen tanıtıldı!
Samsung, bugün düzenlediği çevrimiçi lansman etkinliği ile merakla beklenen yeni amiral gemisi telefon serisini duyurdu. Samsung Galaxy S21 serisi, yükseltilmiş performansına karşın kutu içeriğinde önemli eksiklikler ile geliyor!
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Samsung Galaxy S21 serisi tanıtıldı: Yeni işlemci, makyajlı tasarım!
Koronavirüs salgınından dolayı birkaç ay erken tanıtılan Galaxy S21 serisi, tasarım tarafında büyük yenilikler vaat etmiyor. Infinity-O adlı ortalanmış ekran deliği tasarımına devam eden Samsung Galaxy S21 ve S21+, arka yüzünde yeni kamera yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca serinin ilk iki modelinin arkası mat plastik yüzeye sahipken, ön yüzünde ise Gorilla Glass Victus koruma tercih edilmiş.
Samsung Galaxy S21 serisinin ilk iki üyesi, ekran boyutu ve batarya kapasitesi ile birbirinden ayrılıyor. Galaxy S21 modelinde 6.2 inçlik Full HD+ Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılırken, S21+’da ekran boyutu 6.7 inç’e yükseliyor. Bununla beraber Galaxy S20 serisinde kullanılan Quad HD+ ekran çözünürlüğünden taviz verildiği görülüyor. 48Hz – 120Hz arasında değişen dinamik yenileme hızı desteği ve ultrasonik parmak izi okuyucu ise yerini koruyor.
Türkiye’de satılacak versiyonunda gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seri, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. microSD kart desteğinin olmaması ise göze çarpan eksikler arasında yer alıyor. Üçlü arka kamera paketinde 12 MP f/1.8 ana sensörü merkezine alan telefonlar, 64 MP 3x zoom ve 12 MP ultra geniş açı sensörüyle donatılıyor. Çift OIS, 8K/30 FPS video kayıt desteği ve 10 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da yerini koruyor.
Samsung Galaxy S21 modelinde 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken, Galaxy S21 Plus’ta ise batarya kapasitesi 4.800 mAh’e yükseliyor. 25W kablolu hızlı şarj desteğine 15W kablosuz ve 9W ters şarj desteği eşlik ederken, kutu içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Dolayısıyla kullanıcıların tıpkı iPhone 12 ve Xiaomi Mi 11 gibi kutu içeriğini kendisi tamamlaması gerekiyor.
IP68 sertifikası, AKG imzalı stereo hoparlör, NFC desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi teknik özellikleri tamamlıyor. Samsung Türkiye tarafından yapılan duyuruda ön sipariş sahiplerine 1000 TL hediye çeki ya da Galaxy Buds Live kulaklık hediye edileceği belirtiliyor. Resmi satışlarına 19 Ocak’ta başlanacak telefonların fiyat bilgisi ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor.
- Galaxy S21 / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL
- Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 TL
- Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle tanıtıldı!
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde en güçlü akıllı telefon modeli olan Galaxy S21 Ultra’yı da görücüye çıkardı. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen kalem desteğini de ilk kez bünyesinde barındırıyor.
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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı: Seride ilk kez S Pen desteği!
6.8 inçlik Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan telefonda 10-120 Hz uyarlanabilir ekran tazeleme hızı dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere serinin önceki modellerinde yüksek tazeleme hızı ekran çözünürlüğü düşürülünce kullanılıyordu. Galaxy S21 Ultra’da ise maksimum tazeleme hızı artık en yüksek çözünürlükte de kullanılabiliyor. Bunun dışında 1.500 nit’e varan maksimum parlaklık değeri ve ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan ekran detayları arasında yer alıyor.
Telefonun bir diğer yeni ve önemli özelliği ise S Pen kalem desteği. Galaxy Note cihazınızda bulunan ya da haricen satın alabileceğiniz Wacom kalemler artık Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilecek. Gücünü 5G destekli Exynos 2100’den alan Samsung Galaxy S21 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca microSD kart girişinin eksikliği, serinin üst versiyonunda da devam ediyor.
Kamera tarafında çıtayı bir hayli yukarı taşıyan Samsung, Ultra sürümünde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. İkinci nesil olduğu belirtilen 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör, zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. 10 megapiksel çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.
Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunurken, 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği arka kamera tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, ekran deliğinde ise 40 megapiksel çözünürlüklü bir kamera taşıyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryada 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve ters şarj desteği bulunuyor. Serinin tepe modelinin de kutusundan herhangi bir şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmıyor. IP68 sertifikası, WiFi 6E desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ise telefonun öne çıkan özelliklerini tamamlıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra, ülkemizde Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık veya 1.000 TL indirim çeki hediyesiyle ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılara gönderimler ise 19 Ocak’ta başlayacak. Son olarak telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor.
- 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL
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Akıllı Telefonlar
HTC üst üste ikinci ay için de kar açıkladı
HTC firması genelde biraz hayal kırıklığı yaşadığı bu dönemde bu sefer üst üste ikinci ayda da kâr ettiğini açıkladı.
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HTC uzun bir süre sonra üst üste kâr açıkladı
2020 yılının Kasım ayında kâr ettiğini açıklayan HTC, Aralık ayı için de 615 milyon Tayvan Doları; yani tam 21 milyon Dolar kâr açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre %1.02’lik ufak bir artış anlamına gelen bu durum, 2020 genelindeki %42.03 düşüşe nazaran oldukça önemli bir rakam.
Ayrıca yıllık tatil dönemi de firmanın bu sayılarında önemli etki sahibi olmuş gibi duruyor. Çünkü Aralık ayında HTC firmasının aylık satış oranının Kasım ayına oranla tam %10.68 gibi önemli bir oranda artış gösterdiği görülebiliyor.
Bunun sonucunda ise firma üst üste ikinci ayda da aylık ve daha da önemlisi yıllık bazda kâr açıklamış oldu. Bu önemli bir gelişme çünkü HTC’nin en son yıllık bazda üst üste iki ay kâr açıkladığı zaman takvimler 2017 Şubat ve Mart aylarını gösteriyordu. Bu tarih de firmanın amiral gemisi U11 cihazının çıkışından hemen önceydi.
Görünüşe göre HTC her ne kadar akıllı telefon cihaz üretimini tamamen boşlamasa da daha çok VR cihazlarına odaklanıyor gibi. Dolayısıyla bu stratejinin bu pozitif gelişmelerin akıbetleri konusunda nasıl bir etkisi olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.
Akıllı Telefonlar
MIUI 13 çok yakında bu Xiaomi cihazlarla geliyor!
Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.
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MIUI 13 stabil güncellemesi Mi Mix 4 ve Mi Note 11 ile başlayabilir
Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.
Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q
Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021
Mi Mix 4 hangi yeni özellikler ile gelecek?
Muadili Mi Mix 4 zaten söylenti değirmeninde dolaşıyor. Birçok rapor, bu cihazın Xiaomi’nin ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Bu tür bir seçimin Mi Mix cihazına kesinlikle uyacağı oldukça aşikar. Sonuçta, çerçevesiz ekran trendini başlatan Mi Mix’in ta kendisiydi. Mi Mix 3S, oldukça yenilikçi kızaklı kameraya sahip bir ekranla piyasaya sürülmüştü. Gerçek bir cihazdan çok bir konsept olan Mi Alpha’dan bu yana Xiaomi, bu akıllı telefon serisini gizli tutmayı tercih etti.
Çin kaynaklı habere göre, BOE ve Huaxing, ekran altı kameralarla OLED panellerin seri üretimini çoktan başlattı. Bu paneller, bu yılın ikinci yarısında son tüketiciye ulaşacak. Bu da muhtemelen Mi Mix 4’ün olası çıkış tarihi ile aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Mi Note 11’in yılın 3. ve 4. çeyreğindeki bir lansmanı hedefleyeceği tahmin ediliyor.
MIUI 13, Nisan ayında duyurulabilir ancak güncellemenin kararlı bir duruma gelmesi birkaç ay daha sürecektir. Mi Mix 4, kutusundan kararlı bir sürümle çıkan ilk cihaz olabilir. Ne yazık ki, bu yeni cihazlar hakkında elimizde kesin bilgiler olmadığı için şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz. Elbette önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır çünkü siz okuyucularımızın da bildiği gibi bu sektörde hiçbir şey uzun süre sır olarak kalamıyor.
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