Samsung Galaxy S21 ve S21+ resmen tanıtıldı!

Samsung, bugün düzenlediği çevrimiçi lansman etkinliği ile merakla beklenen yeni amiral gemisi telefon serisini duyurdu. Samsung Galaxy S21 serisi, yükseltilmiş performansına karşın kutu içeriğinde önemli eksiklikler ile geliyor!

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Samsung Galaxy S21 serisi tanıtıldı: Yeni işlemci, makyajlı tasarım!

Koronavirüs salgınından dolayı birkaç ay erken tanıtılan Galaxy S21 serisi, tasarım tarafında büyük yenilikler vaat etmiyor. Infinity-O adlı ortalanmış ekran deliği tasarımına devam eden Samsung Galaxy S21 ve S21+, arka yüzünde yeni kamera yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca serinin ilk iki modelinin arkası mat plastik yüzeye sahipken, ön yüzünde ise Gorilla Glass Victus koruma tercih edilmiş.

Samsung Galaxy S21 serisinin ilk iki üyesi, ekran boyutu ve batarya kapasitesi ile birbirinden ayrılıyor. Galaxy S21 modelinde 6.2 inçlik Full HD+ Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılırken, S21+’da ekran boyutu 6.7 inç’e yükseliyor. Bununla beraber Galaxy S20 serisinde kullanılan Quad HD+ ekran çözünürlüğünden taviz verildiği görülüyor. 48Hz – 120Hz arasında değişen dinamik yenileme hızı desteği ve ultrasonik parmak izi okuyucu ise yerini koruyor.

Türkiye’de satılacak versiyonunda gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seri, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. microSD kart desteğinin olmaması ise göze çarpan eksikler arasında yer alıyor. Üçlü arka kamera paketinde 12 MP f/1.8 ana sensörü merkezine alan telefonlar, 64 MP 3x zoom ve 12 MP ultra geniş açı sensörüyle donatılıyor. Çift OIS, 8K/30 FPS video kayıt desteği ve 10 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da yerini koruyor.

Samsung Galaxy S21 modelinde 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken, Galaxy S21 Plus’ta ise batarya kapasitesi 4.800 mAh’e yükseliyor. 25W kablolu hızlı şarj desteğine 15W kablosuz ve 9W ters şarj desteği eşlik ederken, kutu içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Dolayısıyla kullanıcıların tıpkı iPhone 12 ve Xiaomi Mi 11 gibi kutu içeriğini kendisi tamamlaması gerekiyor.

IP68 sertifikası, AKG imzalı stereo hoparlör, NFC desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi teknik özellikleri tamamlıyor. Samsung Türkiye tarafından yapılan duyuruda ön sipariş sahiplerine 1000 TL hediye çeki ya da Galaxy Buds Live kulaklık hediye edileceği belirtiliyor. Resmi satışlarına 19 Ocak’ta başlanacak telefonların fiyat bilgisi ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor.

Galaxy S21 / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL

Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 TL

Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL

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