Apple, iPad kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Şirketin yaklaşan güncellemesi olan iPadOS 18, özellikle yapay zeka özellikleriyle dikkat çekecek. iPad’in üretkenlik odaklı bir cihaz olması göz önüne alındığında, bu yapay zeka özelliklerinin kullanıcılara nasıl bir avantaj sağlayacağı merak konusu.

Henüz resmi olarak duyurulmasa da, iPadOS 18’in özel yapay zeka özelliklerine sahip olacağına dair güçlü bir beklenti var. Bu özelliklerin, daha büyük bir ekranda kullanıcı deneyimini optimize etmeye yönelik olması bekleniyor. Ancak, hangi iPad modellerinin bu güncellemeyi destekleyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Şirketin bazı eski iPad modellerini desteklemeyi bırakabileceği söylentileri de havada uçuşuyor.

Bu konuda spekülasyon yapmak için henüz erken olsa da, MacRumors’un yayınladığı bir habere göre, bazı eski iPad modellerinin iPadOS 18 ile uyumlu olmayabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte, güncellemeyle uyumlu olacak modellerin listesiyle ilgili bazı tahminlerde bulunuldu.

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Muhtemelen iPadOS 18’i destekleyecek modeller arasında 2020 ve daha yeni iPad modelleri, 2019 ve daha yeni iPad mini ve iPad Air modelleri ile 2018 ve daha yeni iPad Pro modelleri yer alacak. Ancak, 2017’de piyasaya sürülen ve artık yükseltme döngüsünden çıkarılan bazı modellerin desteği kesilebilir.

Apple’ın yeni güncellemesi için yapay zeka özelliklerini geliştirme çalışmaları devam ediyor ve bu özelliklerin bazılarını Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2024 etkinliğinde sergilemesi bekleniyor. Aynı zamanda, iPadOS 18 ile uyumlu olacak modellerin resmi olarak duyurulması da bu etkinlikte gerçekleşebilir.

Kullanıcılar, iPadOS 18’in sunduğu yenilikleri heyecanla beklerken, Apple’ın hangi modellerin bu güncellemeyi alacağına ilişkin net bilgileri paylaşması bekleniyor. Bu, iPad kullanıcılarının gelecekteki deneyimlerini nasıl şekillendireceğini görmek için heyecanla bekledikleri bir gelişme olacak.