Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max’in seri üretim aşamasına geçmeden önce bir dizi farklı tasarım prototipini test ettiği biliniyor. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin kamera çıkıntısı konusunda alışılmadık seçenekler üzerinde durduğu belirtiliyor.

İsimsiz kaynaklar, Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için ilginç kamera çıkıntısı seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı. Bu seçeneklerden biri, üçgen şeklinde ve elektrikli bir tıraş makinesine benziyordu. Bu bilgi, önceki raporlarda bu modellerin stres çarkını andıran bir arka kamera çıkıntısıyla test edildiği belirtildikten kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Gelen güncel bilgilere göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max’in arka kamera çıkıntısı, alışılmışın dışında üçgen bir form faktörüne sahip olabilir. Bu tasarım değişikliği, Apple’ın gelecek amiral gemisi telefonlarına daha fazla kamera veya daha büyük boyutlu sensörler eklemesine olanak tanıyabilir.

Öte yandan, iPhone 16 Pro’nun tetraprism telefoto lens yükseltmesi ile geleceği bildiriliyor. Ancak, iPhone 16 Pro Max’in ise bir üst düzey olacağı ve iPhone 15 Pro Max’in birincil kamera kategorisinde yer aldığı belirtiliyor. Yaklaşan iPhone modellerinde Sony’nin Exmor IMX903 sensörünün öne çıkacağı ve çift katmanlı transistörler gibi teknolojileri destekleyeceği ifade ediliyor.

Breaking news, I had the opportunity to consult different resources and both claim that there will be a change in the design of the new iPhone 16 Pro. It is said that the design will not resemble a fidget spinner as I reported, but will be more similar to a razor, they also say… pic.twitter.com/7DTj7CJYdG

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 24, 2024