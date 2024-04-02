Apple, iPadOS 18 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte eski nesil iPad’lerden bazılarını desteğini kesebilir. Şubat ayında ortaya atılan ve A10X Fusion işlemcili bazı iPad’lerin güncellemeyi alamayacağına dair söylentiler, şimdi yeni bir iddiayla tekrar gündemde. İşte iPadOS 18 alacak cihazlar.

Apple, iPadOS 18 ile Bazı Eski Nesil iPad’lere Desteği Kesiyor, İşte iPadOS 18 Alacak iPad Modelleri

Son olarak, güvenilir bir internet sitesi, 6. nesil iPad ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro’nun iPadOS 18 güncellemesini almayacağını iddia etti. Bu iddiaya göre, bazı eski iPad modelleri bir sonraki iPadOS güncellemesinden mahrum kalacak gibi görünüyor.

Ancak, yeni güncellemeyi alacak arasında 2019’dan sonra piyasaya sürülen modeller bulunuyor. Bu modeller arasında 2019 ve sonrası iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro (2018 ve sonrası) yer alıyor. Bu cihaz sahipleri, yeni özelliklerle güncellenmiş bir iPadOS deneyiminden yararlanabilecekler.

iPadOS 18 alacak cihazlar listesi şu şekilde:

iPad: 2019 ve sonrası

iPad mini: 2019 ve sonrası

iPad Air: 2019 ve sonrası

iPad Pro 2018 ve sonrası

Ancak, güncellemenin bu cihazlarla sınırlı kalmasıyla birlikte, bazı kullanıcılar güncelleme alamadıkları için hayal kırıklığına uğrayabilir. Özellikle, A10X Fusion işlemcili iPad Pro (10.5 inç) gibi popüler eski nesil modellerin güncelleme listesinin dışında kalması, bu cihazları hala kullanan kullanıcılar için önemli bir dezavantaj olabilir.

Diğer yandan, iOS 18 için durum farklı. iOS 18, iOS 17 ile aynı cihazları destekleyecek. Bu, Apple cephesinin iPhone ve iPod touch kullanıcıları için daha geniş bir güncelleme kapsamı sunacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla, iOS cihazlarına sahip kullanıcılar, yeni işletim sistemi sürümünden faydalanabilecekler.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni güncellemeleriyle birlikte sunduğu yeni özellikler ve geliştirmeler, genel olarak iOS ve iPadOS ekosisteminin devamlılığını sağlamak için yapılan bir adım olarak görülüyor. Büyük ihtimalle eski modellerde kırpılmış bir güncelleme görecek olsak da, Apple’ın güncelleme desteği konusunda kullanıcılarına verdiği güven tartışılmaz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 2019’dan önce çıkan iPad’ler de bu güncellemeyi almalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!