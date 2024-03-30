Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarından sonra, şimdi de eski amiral gemileri için de Galaxy AI güncellemesini tanıttı. One UI 6.1 güncellemesi, Mart ayında söz verilen Galaxy AI özelliklerini getiriyor. Peki hangi cihazlar Galaxy AI güncellemesini alacak? Hangi Galaxy AI özellikleri kullanılabilecek? İşte One UI 6.1 güncellemesi ile gelen yenilikler.

Samsung, Galaxy S23 Serisi ve Diğer Eski Amiral Gemileri İçin Galaxy AI Güncellemesini Tanıttı

Kullanıma sunulan başlıca yapay zeka özellikleri arasında Sohbet Yardımı bulunuyor. Bu özellik, mesaj oluştururken dilbilgisini ve ifadeyi iyileştirmek için öneriler sunarak 13 farklı dili destekliyor. Ayrıca, Google ile Arama Yapmak için Daire içine Alma (Circle to Search) özelliği sayesinde ekrandaki bir nesneyi veya alanı daire içine alarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Galaxy AI güncellemesinin bir diğer önemli özelliği ise Generative Edit özelliği. Kullanıcılar, fotoğraflardan istenmeyen öğeleri kaldırabilir, görüntülerdeki nesneleri yeniden konumlandırabilir ve perspektifleri ayarlayarak daha rafine bir kompozisyon elde edebilirler.

Ayrıca, Instant Slow-Mo özelliği, standart videoları ağır çekim görüntülere dönüştürmek için yapay zeka işleme uygularken, Tercüman özelliği farklı dilleri konuşan kişiler arasında gerçek zamanlı iletişime yardımcı oluyor. Canlı Çeviri özelliği ise hem sesli aramalar hem de desteklenen mesajlaşma uygulamaları için gerçek zamanlı çeviri sağlıyor.

Samsung Notes uygulaması içinde kullanılabilen Not Yardımı özelliği metni özetler ve özete belirli biçimlendirme stilleri uygulayabilirken, Transkript Yardımı özelliği sesi yazıya dönüştürerek birden fazla konuşmacıyı etiketleyebiliyor. Son olarak, Düzenleme Önerisi özelliği fotoğraflar için kişiselleştirilmiş düzenleme önerileri sunuyor.

Ne yazık ki Türkçe henüz birçok özelliğin destekli diller listesinde yok. Ancak yakın zamanda Türkçe desteğinin de ekleneceği açıklandı. Büyük ihtimalle yaz ayları gibi Türkçe desteğinin de eklendiğini göreceğiz.

Bu güncelleme zaten dağıtılmaya başladı ve muhtemelen yakında tüm uygun cihazlara ulaşacak. Eğer hâlâ OTA güncelleme bildirimi almadıysanız, Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Sistem güncellemelerini kontrol et bölümünden manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Galaxy AI Hangi Telefonlara Gelecek?

Galaxy AI hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabı şu şekilde:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Bu cihazlar Samsung yapay zeka özelliklerinden yararlanabilecek cihazlar arasında yer alıyor. Ancak burada bir parantez açalım. Galaxy Tab S9 Wi-Fi sürümü telefonla konuşurken tercüme etmeyi sağlayan özellikten yararlanamayacak. Zira bu cihazda telefonla konuşma özelliği yok.

Bununla beraber, Exynos 2200 işlemcili Galaxy S23 FE ise Instant Slow-Mo özelliğini kullanamayacak. Bu özellik de kullanıcıların galerideki videoları ekrana basılı tutarak yavaşlatmalarına olanak sağlıyordu. Ne yazık ki S23 Fan Edition bu özellikten yararlanamayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung yapay zeka özellikleri denemeye değer mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!