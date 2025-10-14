vivo, 30. yılını kutlarken akıllı telefon dünyasına güçlü bir adım attı: vivo X300 ve X300 Pro. Markanın “teknoloji ve tasarımda denge” vizyonunu temsil eden bu yeni seri, özellikle kamera ve performans tarafında çıtayı yukarı taşıyor. Her iki model de MediaTek Dimensity 9500 işlemcisiyle güçlendirilmiş ve LPDDR5X Ultra + UFS 4.1 bellek teknolojisiyle destekleniyor. Bu yapı, amiral gemisi sınıfında akıcı bir deneyim sunarken, BOE Q10+ LTPO ekran teknolojisiyle 4500 nit tepe parlaklığa ulaşarak mobil ekranlarda referans noktası olmayı hedefliyor.

vivo X300, 6.31 inçlik düz OLED ekranı, 2160Hz PWM karartma teknolojisi ve yalnızca 1.05 mm’lik ultra ince çerçevesiyle dikkat çekiyor. Arka tarafta 200 MP’lik Samsung ISOCELL HPB ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto sensör yer alıyor. Bu sensörler, ZEISS optik sistem ve vivo’nun kendi V3+ görüntü işlemcisi ile desteklenerek detay, renk doğruluğu ve dinamik aralık açısından sınıfının ötesine geçiyor. 6040 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, 90W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteğiyle uzun ömür ve hız arasında mükemmel denge kuruyor.

Serinin üst modeli vivo X300 Pro, 6.78 inç ekranı ve Sony LYT-828 ana sensörüyle profesyonel seviye fotoğraf deneyimi vadediyor. 200 MP’lik telefoto kamera, 100x dijital yakınlaştırma ve 4K 120 FPS Dolby Vision video desteğiyle içerik üreticileri için yeni bir seviye sunuyor. Cihazda ayrıca VS1 + V3+ görüntü çipleri, Z100 sinyal güçlendirme çipi, IP68 sertifikası ve ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor. Bu özellikler, Pro modelini sadece güçlü değil, aynı zamanda istikrarlı ve profesyonel kullanım için optimize edilmiş hale getiriyor.

vivo, bu seride yalnızca donanım değil, ekosistem deneyimini de ön plana çıkarıyor. X300 serisi, Apple ekosistemiyle derin entegrasyon sağlayarak iPhone, iPad, MacBook ve AirPods ile tam uyumlu hale geliyor. Böylece AirPods’un tüm özellikleri kullanılabiliyor, Mac veya iPad’de ekran yansıtma gibi işlevler destekleniyor. Ayrıca ZEISS, Sony, Samsung, MediaTek, BOE ve ATL gibi dev markalarla yapılan ortaklık, vivo’nun teknoloji dünyasındaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Fiyat tarafında ise vivo, Çin’de rekabetçi bir strateji izliyor. vivo X300, 20.983 TL’den başlayan fiyatlarla, X300 Pro ise 25.276 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst model olan X300 Pro Uydu İletişimli versiyon ise yaklaşık 39.586 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, Çin Yuan’ından Türk lirasına çevrilmiş değerler olup, Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir. Ancak markadan gelen bilgilere göre vivo X300 Serisi, Kasım ayı içerisinde Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu da serinin sadece Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağını, global ölçekte de iddialı bir oyuncu olacağını gösteriyor.

