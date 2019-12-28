iPad Pro 2020 üçlü arka kameraya sahip olacak!

Bu yıl iPhone 11 serisi ile akıllı telefon tarafında önemli bir atılım gerçekleştiren Apple, buna karşın tablet alanında beklentilerin gerisinde kaldı. Gelecek yıl iPad ekosistemini güçlendirmek için kolları sıvayan markanın yeni oyuncusu iPad Pro 2020 ise kamerasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

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3 arka kameralı iPad Pro 2020, render sızıntıları ile ilk kez göründü!

Akıllı telefon sızıntıları denilince akla gelen ilk isimlerden OnLeaks, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni iPad Pro modellerinin render görsellerini paylaştı. Serinin ilk modeli gibi 2 farklı boyuta sahip olduğu belirtilen iPad Pro 2020, kullanıcıları 11 ve 12.9 inçlik ekran ile karşılayacak. Yuvarlak kenarlı ve ince çerçeveli tablet bilgisayarda metal gövdenin yerini koruduğu görülüyor. Ancak arka yüzey için yenilik ihtimalleri arasında tıpkı iPhone serisi gibi cam kaplama da bulunuyor.

Render görüntülerinde dikkatleri en çok çeken konu ise arka kamera yerleşimi gibi gözüküyor. Daha önce iPhone 11 Pro’da gördüğümüz üçlü arka kamera düzeni, bu sefer yeni iPad Pro’da karşımıza çıkıyor. Bu yenilik aynı zamanda iPad serisinde çoklu arka kameraya geçişin yaşanacağını da gösteriyor. Cihazın arkasında yer alan ana kamera sensörüne telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Apple A13x işlemciye sahip olacağı belirtilen tablet, Apple Pencil desteğini de koruyacak. Ayrıca tanıtımda geliştirilmiş Apple Pencil 2’nin de ortaya çıkması ihtimaller arasında yer alıyor. Son olarak 2020 model iPad Pro modellerinin Mart ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.