Apple
iPad Pro 2020 üçlü arka kameraya sahip olacak!
Bu yıl iPhone 11 serisi ile akıllı telefon tarafında önemli bir atılım gerçekleştiren Apple, buna karşın tablet alanında beklentilerin gerisinde kaldı. Gelecek yıl iPad ekosistemini güçlendirmek için kolları sıvayan markanın yeni oyuncusu iPad Pro 2020 ise kamerasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.
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3 arka kameralı iPad Pro 2020, render sızıntıları ile ilk kez göründü!
Akıllı telefon sızıntıları denilince akla gelen ilk isimlerden OnLeaks, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni iPad Pro modellerinin render görsellerini paylaştı. Serinin ilk modeli gibi 2 farklı boyuta sahip olduğu belirtilen iPad Pro 2020, kullanıcıları 11 ve 12.9 inçlik ekran ile karşılayacak. Yuvarlak kenarlı ve ince çerçeveli tablet bilgisayarda metal gövdenin yerini koruduğu görülüyor. Ancak arka yüzey için yenilik ihtimalleri arasında tıpkı iPhone serisi gibi cam kaplama da bulunuyor.
Render görüntülerinde dikkatleri en çok çeken konu ise arka kamera yerleşimi gibi gözüküyor. Daha önce iPhone 11 Pro’da gördüğümüz üçlü arka kamera düzeni, bu sefer yeni iPad Pro’da karşımıza çıkıyor. Bu yenilik aynı zamanda iPad serisinde çoklu arka kameraya geçişin yaşanacağını da gösteriyor. Cihazın arkasında yer alan ana kamera sensörüne telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin eşlik etmesi bekleniyor.
Apple A13x işlemciye sahip olacağı belirtilen tablet, Apple Pencil desteğini de koruyacak. Ayrıca tanıtımda geliştirilmiş Apple Pencil 2’nin de ortaya çıkması ihtimaller arasında yer alıyor. Son olarak 2020 model iPad Pro modellerinin Mart ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.
Apple
Apple Watch, Parkinsonluların hayatını kolaylaştıracak!
Apple Watch, bildiğiniz üzere geçen sene itibariyle cihazlarına elektrokardiyogram adı verilen yeni bir teknolojiyi cihazlarına eklediğini duyurmuştu. Bu teknoloji tıbben EKG diye geçen kalbe giden elektrik sinyallerini takip eden ve bunlara göre sonuç veren bir rapor.
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Markanın getirdiği bu yeni teknoloji, çeşitli kalp rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarından aldığı onay dahilinde kullanıcılarına sunabiliyor. Şu an bir çok ülkede faaliyete açtığı bu özelliğe firma bir yenisini daha eklemeye karar vermiş.
Apple’ın Amerika Patent ve Marka Tescil Ofisi’nden, terimsel olarak ifade edebileceğimiz Diskinesi ve Parkinson hastalıklarını pasif olarak izleme için yaptığı özel başvuru bunu doğrular nitelikte. Bu yazılımsal takip sistemi, insan vücudunun kas sistemini izleyerek kullanıcıya, Parkinson hastalık ölçümünü sunacak.
Paten notlarında, hastalığın bir türü olan Diskinesi (Vücudun belli aralıklarla kasılması) ve İngilizce Tremor olarak belirlenen bedensel olarak titreme ölçümlerini sağlayabiliyor. Apple tarafı uygulamada, tipik olarak kandaki dopamin seviyesini ölçerek, bir takım terapi önerileri sunacak. Buna ek olarak hastalığın semptomlarının olabildiğince minimuma indirilmesi hedeflenecek.
Geçtiğimiz aylarda Amerikan vatandaşı 74 yaşındaki Roy Robinson’ın, EKG özelliği sayesinde hayatının kurtulduğunu görmüştük. Robinson ailesini ziyaret ettiği zaman iki katlı evin üst katına çıkmaya karar verdi. Yaşlı adam merdivenlerden çıkarken Apple Watch’inden gelen uyarıyla irkildi. Uyarıyı okuduğunda “Sen A-fib’sin” yazıyordu.
Bu terimi Googleladığı takdirde daha detaylı bir bilgi almayı başardı. Şükran günü yemeğinden sonra soluğu doktorda alan Roy Robinson, bir çeşit kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Doktor, saatin çıkardığı sonucu onaylamıştı. Gerçekten bir elektronik saat, sanal doktor olarak iş görebiliyordu.
Günümüzde gelişen teknoloji ışığında artık Apple Watch’ları bir saatten öte adetâ sanal koç görevini üstlendiğini görür olduk. Bundan sonra Parkinson tedavisinde de göreceğimiz giyilebilir cihaz umarım farklı hastalıklara derman olma görevini de üstlenir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi ve “bağlantı portsuz” 2021 iPhone dedikoduları
iPhone 12 sızıntılarıyla dolu teknoloji dünyasının gündeminde olan Apple, bu sızıntıyla dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2021 yılında gelecek iPhone modellerinde hiç bir giriş portu bulunmayacak.
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Seneye çıkacak 5 modeller arasında iPhone SE2 ve iPhone 12 Plus’da bekleniyor
Apple genellikle, 2017 yılından itibaren her yıl, birbirinden çok da büyük farkı olmayan 3 model tanıtıyordu. Fakat bu haftanın başında çıkan dedikodulara göre tanıtılacak beşinci telefonun, iPhone SE2 modeli olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo’nun son paylaştığı notlara göre beklenen modeller şu şekilde olacak:
- iPhone SE2:
Beklenenin çok üstünde satış adetlerine ulaşan orijinal iPhone SE, yeni jenerasyonunda iPhone 8 temelli bir model olacak. Tam ekran deneyimi sunması beklenen 4.7 inç boyutunda LCD ekran paneline, tekli arka kamera eşlik edecek. Ayrıca iPhone 11‘de kullanılan bazı donanımları da iPhone SE2 üzerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fiyatı tam olarak kesinleşmemiş olsa da Mart ayında tanıtılacağı bekleniyor.
- iPhone 12 Pro:
Adından da anlaşılacağı üzere, iPhone 11 Pro yerine gelecek olan modelin, 5G desteği olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo‘nun tahminlerine göre 6.1 inçlik OLED ekran ile gelecek modelde, arkadaki üçlü kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak.
- iPhone 12 Pro Max:
Normal iPhone 12 Pro ile aynı donanımla gelmesi beklenen model, şu anda iPhone 11 Pro Max modelinde kullanılan 6.5 inçlik OLED ekran yerine 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek.
- iPhone 12 Plus/Max:
Bu modelin adı henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, normal iPhone 11 modelinin yerine gelmesi bekleniyor. Kuo bu modelde, arkada tarafta ikili kamera kurulumuna devam edileceğini fakat OLED ekran ve 5G desteği gibi yenilikler olacağını beklediğini paylaştı.
- iPhone 12:
Ufak boyutlarda telefon bekleyen, hatır sayılır çoğunlukta bir kitleye hitap etmesi beklenen cihaz, 5.4 inçlik bir ekranda, iPhone 12 Plus/Max modelinden çok da farklı olmayan teknik özelliklerle gelecek.
Ayrıca Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin, iPhone 4 serisine benzer bir tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ve Qualcomm’un Snapdragon X55 modemini de barındıracağını belirtti.
iPhone SE2 Plus ve bağlantı girişi olmayan iPhone Pro 2021’de gelebilir
Apple 2021’den itibaren, her yıl beş yeni model duyurma şeklinde bir planı devreye sokacak. Ming-Chi Kuo, Apple tarafından, 2021 başlarında, iPhone SE2 Plus olarak beklenen, tam ekran deneyimi sunacak bir model geleceğini söyledi.
Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 modelinin, mevcut iPhone 11 Pro ön panel tasarımını benimsemesi beklenirken, iPhone SE2 Plus ise muhtemelen mevcut iPhone 11 modeline çok benzeyecek.
Face ID ve ekrana entegre Touch ID ile gelmesi beklenen cihazlar 5.5 inç veya 6.1 inçlik ekranla gelecek. Önceki iPhone‘lardan kalan tasarım detaylarında ise yan tarafta bulunan güç tuşu ve hatırı sayılır oranda küçülecek çentiği göreceğiz.
Ayrıca 2021 sonlarında gelmesi beklenen iPhone 13 serisinin en üstünde yer alacak olan iPhone 13 Pro modelinde“tam kablosuz deneyim” sunmak adına tüm bağlantı girişlerini kaldırması beklenen Apple, büyük bir kitle tarafından beklenen, USB-C girişli iPhone hayallerini de yıkacak gibi duruyor.
Apple
Apple, yılın en iyi iOS uygulamaları ve oyunlarını açıkladı!
Apple, her sene olduğu gibi bu sene de adeti bozmadı. 2019 yılı içerisindeki en iyi uygulama ve oyunlarını seçerek bunları bir liste içerisinde buluşturdu. Hep birlikte bunlara bir bakış atalım.
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Apple, Spotify ve Google gibi büyük şirketler her sene ön plana çıkan, dikkat çeken uygulama ve oyunlardan oluşan bir liste oluşturuyorlar. Bunlar genellikle, yıl içerisinde sükse yapmış veya yeni çıkmış olanlardan seçiliyor.
Yılın iPhone uygulaması: Spectre Camera (Lux Optics)!
Yılın en iyi uygulaması Apple kanadında, fotoğrafçılık alanında profesyonel düzeyde çekim yakalamak isteyenlere yönelik olarak belirlenmiş. Spectre Camera, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların uzun metraj çekimler yapmasını sağlayan bir uygulama.
Sizde bu uygulamaya sahip olmak istiyorsanız 2.99 dolar’lık fiyat etiketiyle App Store üzerinden satın alabilirsiniz.
2019 yılın en iyi iPad uygulaması: Flow by Moleskine (Moleskine)
Yılın en iyi tablet uygulaması, kullanıcıların tabletlerini daha çok çizim üzerine kullanmayı tercih ettikleri için tasarım üzerine olmuş. Moleskine firmasının geliştirmiş olduğu Flow by Moleskin uygulaması üzerinden dijital notlarını alabilir, Apple pencil ile mükemmel çizimler yapılabilir. Düşüncelerinizi, olabildiğince grafikleştirebileceğiniz bu uygulama tüm tasarım işlerinize yarayabiliyor.
Apple TV uygulamaları da listede: The Explorers (The Explorers Network)
Apple TV yazılımlarını da seçkilerinde bulunduğunu görebiliyoruz. Çığır açan uygulamalardan biri olan The Explorers; gezginler, bilim adamları ve sanatçıların iş birliğiyle hazırlanmış. Görüntü arşivinde, dünya çapında doğal alanlarda çekilmiş fotoğraflar ve videolar bulunuyor
Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı eğer Apple TV sahibiyseniz market üzerinden direkt olarak indirebilirsiniz.
Yılın iPhone oyunu: Sky: Children of the Light
Sky: Children of the Light, grafiksel çizgisiyle App Store üzerinde gördüğümüz belki de en şık oyunlardan biri. Oyunda yapabilecekleriniz oldukça fazla demek lazım. Doğa manzarası eşliğinde etrafta süzülebilir, çığır açıcı sosyal görevleri cennete geri dönmek için kullanabilirsiniz.
Vektörel çizimler o kadar kaliteli duruyor ki oyun sizi adete kendine hayran bırakıyor. iOS platformu için en iyi oyunlardan biri olduğunu iddia ettiğimiz yapımı indirmek istiyorsanız buraya tıklayabilir, daha detaylı bilgi almak için ise üstteki oyun fragmanına bakabilirsiniz.