Xiaomi Mi 9T vs Meizu 16th kamera kıyaslama

Xiaomi’nin en güncel ve en konuşulan iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Xiaomi Mi 9T’nin kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.

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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Xiaomi Mi 9T arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Farklı modları farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.

Bu videoların bazıları ise şöyle:

Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA

Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio

Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4

Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM

Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko

Redmi 8 ailesi (Note 8 Pro, Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4

Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE

Redmi Note 8 vs. Note 8 Pro kamera karşılaitırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw