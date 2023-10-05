Apple’ın yakın zamanda yayınladığı iOS 17.1’in ikinci beta sürümü, Apple Pencil ile ilgili ilginç bir kod parçası içeriyor. Bu kod parçası, Apple Pencil için USB-C girişli bir modeline işaret ediyor. Kod parçasında “Şarj etmek için USB-C’ye bağlayın” ifadesi dikkat çekiyor! Apple bu USB-C işine iyi alıştı!

Apple, Yeni Bir Apple Pencil Üzerinde Çalışıyor! Apple Pencil USB-C Bağlantısına Kavuşacak!

Bu kod parçasının ne anlama geldiği tam olarak net değil. İlk bakışta, halihazırda satılan bir Apple Pencil modelinin USB-C ile şarj edilebileceği düşünülebilir. Ancak bu, zaten piyasada bulunan ve Lightning konektörü ile şarj edilen mevcut Apple Pencil modelleriyle uyumsuz bir tahmin olurdu.

Bir diğer ihtimal ise Apple’ın, mevcut birinci nesil Apple Pencil’ın bazı iPad modelleri tarafından USB-C üzerinden şarj edilmesini sağlayan bir adaptör üzerinde çalışma ihtimali. Bu adaptör, geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü ve iPad Pro gibi cihazlarla kullanılabiliyor. Bu adaptör sayesinde USB-C bağlantısını Lightning’e çevirerek Apple Pencil’ı şarj edebiliyorsunuz.

Apple’ın bu metni neden eklediği net değil, ancak Apple’ın yeni bir Apple Pencil versiyonu üzerinde çalışıyor olma ihtimali de göz ardı edilemez. Geçtiğimiz günlerde manyetik değiştirilebilir uçlara sahip Apple Pencil ile ilgili sızıntıkar da duymuştuk.

Son zamanlarda, bir sonraki Apple Pencil’ın daha fazla çizim ve eskiz seçeneği sunacağı ve manyetik uçlara sahip olacağına dair söylentiler de dolaşıyor.

Bilindiği gibi, birinci ve ikinci nesil Apple Pencil, zaman içinde aşındıkça değiştirilebilen bir uç kullanıyor. Ayrıca, Apple Pencil’ı kullanmanıza ve bakımını yapmanıza yardımcı olan üçüncü taraf uç değiştiricileri gibi aksesuarlar da mevcut. Ancak üçüncü nesil Apple Pencil’ın değiştirilebilir manyetik uçlarla geleceği iddiası, bu ürünün daha da özelleştirilebilir hale gelebileceğine işaret ediyor.

Bu manyetik uçlar, Apple Pencil’ın “çizim, teknik çizim ve boyama için” daha iyi çalışmasını amaçlıyor. Yani, kullanıcılar farklı uçları kullanarak kalem performansını istedikleri şekilde özelleştirebilecekler. Bu, özellikle sanatçılar, mühendisler ve tasarımcılar için oldukça faydalı olabilir.

Manyetik uçlar, kolayca değiştirilebileceği için kullanıcılar farklı uçlar arasında geçiş yapmak konusunda daha fazla esneklik yaşayacaklar. Bu, mevcut versiyonlarda olduğu gibi vidalama yöntemiyle oturmaya dayanmayacak ve kullanımı daha kolay hale getirecek.

USB-C konusuna dönecek olursak, eğer bu kod parçası, yeni bir Apple Pencil’ın USB-C ile şarj edilebileceğini gösteriyorsa, bu, Apple’ın ürünlerini USB-C’ye geçirme stratejisinin bir parçası olabilir. Apple’ın bu alandaki yenilikleri merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple Pencil sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!