Apple kullanıcıları için iyi bir haber geldi. Meta’nın sahip olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPad’e çoklu cihaz desteğini ekleyeceğini duyurdu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uçtan uca şifreleme sayesinde aynı gizlilik ve güvenlik seviyesini korurken, hesaplarına 4 adede kadar cihaz bağlayabilecek. Bu özellik uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.

Yapılan açıklamada, “WhatsApp’ın, kullanıcıların mevcut bir WhatsApp hesabına ek bir iOS cihazı bağlamasına olanak tanıyan eşlik modu yayınladığını duyurmuştuk. WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo’nun bildirdiğine göre, Google Play Store’da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.23.12.12 güncellemesini yükledikten sonra, WhatsApp’ın şimdi iPad ile uyumluluğu gelecekte mevcut olacak yeni bir bağlantılı cihaz olarak eklemek için çalıştığını keşfettik.”

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, iPad nihayet beta güncellemesinde bağlantılı bir cihaz olarak tanınıyor. Bu da gelecekte iPad için WhatsApp’ı mevcut hesabınıza bağlayabileceğiniz anlamına geliyor.

iPad için WhatsApp’ın hala geliştirme aşamasında olduğunu ve henüz beta test kullanıcılarına sunulmadığını belirtmek gerekir. Ancak yayınlandığında, Android’deki mevcut WhatsApp hesabınızı iPad’inize bağlayabileceksiniz.

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WABetaInfo, “WhatsApp kısa bir süre önce iOS’ta companion modunu yayınladığından (ve bazı hesaplara kademeli olarak sunulduğundan), bir sonraki adımın uygulamayı iPad ile uyumlu hale getirmek olduğu sonucuna varabiliriz” dedi.

WhatsApp’ın şu anda uygulamanın iPad’i bağlantılı bir cihaz olarak tanıması için çalışıyor olması, uygulamanın yakında halka açılacağını doğrulayabilir.

Habere göre, Android için WhatsApp’ta iPad’i yardımcı cihaz olarak bağlama özelliği geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde beta test kullanıcılarına sunulacak.