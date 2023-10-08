Instagram, iOS ve Android platformlarında yaygın olarak kullanılan bir uygulama olmasının yanı sıra web sürümüyle de erişilebiliyor. Ancak, iPad kullanıcıları için resmi bir Instagram uygulaması olmaması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, Instagram’ın iPad için yerel bir uygulama geliştirme konusundaki önceliğinin olmadığını belirtti.

Adam Mosseri, Instagram Stories üzerinden kullanıcıların iPad için resmi bir uygulama bekleyip beklemediklerini sorduğu soruya cevap verdi. Mosseri, şu an için böyle bir projenin üzerinde çalışmadıklarını açıkladı. Ancak, gelecekte iPad için bir Instagram uygulamasının olumlu bir gelişme olabileceğini ifade etti. Bununla birlikte, şirketin mevcut önceliklerinin bu yönde olmadığını vurguladı.

iPad, büyük bir ekranı sayesinde Instagram için iyi bir platform olabilir ve içerik üreticilerine daha büyük bir düzenleme deneyimi sunabilir. Ancak, iPad kullanıcı sayısının iPhone’a kıyasla daha düşük olması, Instagram’ın özel bir iPad uygulaması geliştirme konusundaki isteğini sınırlayabilir.

Diğer yandan, Meta (Facebook’un yeni adı), Threads uygulamasının web sürümünü hızlı bir şekilde başlattı, bu da şirketin iPad için Instagram uygulaması geliştirme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak şirketin stratejik kararları, iPad için resmi bir Instagram uygulaması geliştirmesini engelliyor gibi görünüyor.

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Sonuç olarak, Instagram’ın iPad için özel bir uygulama sunma planları şu an için belirsizliğini koruyor ve şirketin diğer önceliklerinin öne çıktığı bir dönemde, iPad kullanıcılarının beklemesi gerekebilir.