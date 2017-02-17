iOS’un En Güzel E-Posta Uygulamalarından Bir Tanesi Android’e Geldi

Email by EasilyDo, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda en çok kullanılan e-posta uygulamalarından bir tanesi ve artık Android için de mevcut.

iOS versiyonunda olduğu gibi Email by EasilyDo’nun Android versiyonu da son derece hızlı ve kolay bir kullanım arayüzüne sahip. Ayrıca uygulama gelen, giden kargolarınızı ya da uçak biletlerinizi takip ediyor ve kullanıcıyı bu konuda bilgilendiriyor. Ayrıca Mailbox ile gelen kaydırma kolaylığı bu uygulamada da yer alıyor.

Eğer Google’ın kendi e-posta uygulamasından sıkıldıysanız ya da daha kolay bir şeyler arıyorsanız bu uygulamaya bir şans verebilirsiniz. Geçen yıl kullanıma açılan uygulama sürekli olarak güncelleniyor ve bu güncellemelerle beraber Yahoo, Outlook, AOL ve hatta IMAP hesapları bile eklenebiliyor. Bu sayede bütün e-posta hesaplarınız tek bir yerden yönetebiliyorsunuz. Email by EasilyDo’yu Play Store üzerinden indirebilirsiniz.