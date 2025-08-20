Apple her yeni güncellemesinde kullanıcılarını heyecanlandırmayı başarıyor. Peki iOS 26 ile gelen yenilikler neler olacak? iPhone kullanıcılarını bekleyen sürprizler sadece tasarımsal mı, yoksa günlük hayatı doğrudan kolaylaştıracak teknolojik çözümler de var mı? Türkiye’deki kullanıcılar bu güncellemeyi nasıl karşılayacak?

iOS 26 ile Telefon uygulaması değişiyor!

iOS 26 sadece ufak tefek iyileştirmeler değil, köklü değişiklikler de sunuyor. Öncelikle Telefon uygulaması tamamen yenilendi. Kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra karşılarına çıkan seçenekle ister klasik görünümü koruyabilecek isterse de “Unified” adı verilen yepyeni tasarıma geçebilecek.

Yeni düzenlemede Favoriler, Son Aramalar ve Sesli Mesaj sekmeleri tek bir Çağrılar sekmesinde toplanıyor. Bu da uygulamayı çok daha düzenli ve pratik hale getiriyor.

Özellikle Türkiye’de sıkça karşılaşılan bilinmeyen numara sorununa çözüm getiren Çağrı Tarama özelliği, iOS 26’nın öne çıkan yeniliklerinden biri. Telefonunuz, tanımadığınız bir numara aradığında karşı tarafla otomatik iletişim kuruyor ve kim olduğunu soruyor.

Siz daha ilk çalımda arayanın kim olduğunu bilerek karar verebiliyorsunuz. Bu özellik, kullanıcıların dolandırıcılık ve istenmeyen çağrılardan korunmasına büyük katkı sağlayacak.

Bunun yanında Bekletme Asistanı (Hold Assist) özelliği de hayatı kolaylaştırıyor. Artık müşteri hizmetlerinde dakikalarca beklemenize gerek yok. Telefon sizden bağımsız hatta bağlı kalıyor ve karşıda bir temsilci müsait olduğunda size haber veriyor. Türkiye’de bankalar ve operatörlerle sık sık görüşme yapan kullanıcılar için adeta kurtarıcı bir özellik.

Apple Intelligence destekli çeviri ve sesli mesaj özetleme özellikleri ise yapay zekânın telefon deneyimine nasıl entegre edildiğini gösteriyor. Farklı diller konuşan kişilerle görüşürken anlık çeviri alabilir, uzun sesli mesajların özetlerini hızlıca görebilirsiniz.

Ayrıca iOS 26 ile gelen yeni zil sesleri, kullanıcıların kişiselleştirme deneyimini artırıyor. “Reflections” temasının farklı versiyonları ve yepyeni “Little Bird” melodisiyle daha zengin bir seçim imkânı sunuluyor.

Üstelik yenilikler sadece iPhone ile sınırlı değil. iPadOS 26 ve macOS Tahoe sürümleriyle birlikte, Telefon uygulaması artık iPad ve Mac’e de geliyor. Geniş ekran için özel tasarlanan arayüz, çağrı yönetimini çok daha konforlu hale getiriyor. Böylece Apple ekosistemi içindeki entegrasyon, her zamankinden güçlü bir noktaya taşınıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 ile gelen bu yenilikler günlük hayatınızı nasıl etkileyecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!