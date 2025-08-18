Apple’ın son büyük yazılım güncellemesi iOS 26 ile birlikte kullanıcıların hayatına birçok yenilik giriyor. Peki iOS 26 hangi sürprizlerle geliyor? Safari tarayıcısında yapılan köklü değişiklikler Türkiye’deki kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Daha güçlü gizlilik, daha canlı görseller ve kimlik doğrulamada devrim niteliğinde adımlar bizi bekliyor olabilir mi?

iOS 26 ile gelen Safari özellikleri ortaya çıktı!

iOS 26, en çok Safari tarayıcısında getirdiği değişikliklerle gündemde. Yeni “Liquid Glass” tasarım anlayışı, şeffaf ve daha akıcı bir görünüm sunuyor. Kullanıcılar artık üç farklı araç çubuğu düzeni arasından seçim yapabiliyor. Bu yenilik, özellikle iPhone ekranında tarayıcı deneyimini kişisel hale getirmek isteyenler için dikkat çekici bir gelişme.

Web uygulamaları da iOS 26 ile güçleniyor. “Ana Ekrana Ekle” özelliği artık herhangi bir web sayfasını tam ekran modunda, bağımsız bir uygulama gibi çalıştırabiliyor. Daha önce yalnızca belirli siteler bu özellikten faydalanırken, artık tüm sayfalar App Switcher’da ayrı bir uygulama gibi görünecek.

Görsel deneyim tarafında iOS, HDR görüntü desteğini Safari arayüzüne ekliyor. Bu sayede HDR destekli web sitelerinde renkler daha doygun, kontrastlar daha keskin olacak. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşımı yapan siteler, iPhone kullanıcılarına çok daha etkileyici bir deneyim sunabilecek.

Gizlilik tarafında ise iOS 26, Gelişmiş Parmak İzi Koruması özelliğini artık tüm tarama modlarında varsayılan hale getiriyor. Önceden yalnızca gizli sekmelerde aktif olan bu koruma, artık kullanıcıların tüm gezinmelerinde cihaz bilgilerini gizleyerek takip edilme riskini azaltacak.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Pro fiziksel SIM kartı ortaya çıktı!

Bir diğer yenilik olan “Verify with Wallet on the Web” özelliği ise kullanıcıların kimliklerini çevrimiçi ortamda çok daha güvenli bir şekilde doğrulamasını sağlıyor. Artık ehliyet veya pasaport gibi belgelerin Apple Wallet üzerinden paylaşılması mümkün olacak.

Fiziksel kartların fotoğrafını yüklemek yerine tek dokunuşla doğrulama yapılabilecek. Bu özellik, bankacılık işlemleri veya online hizmetlerde ciddi kolaylık sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iOS 26 ile gelen Safari değişiklikleri sizce kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!