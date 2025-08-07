iOS 26 güncellemesiyle birlikte App Store devrim niteliğinde değişiklikler alıyor. Türkiye’deki kullanıcılar, iOS 26 ile uygulama mağazasının nasıl farklılaştığını merak ediyor. Peki iOS 26 ile hayatımıza hangi yenilikler girecek?

iOS 26 ile App Store baştan aşağı değişiyor! Özellikler neler?

iOS 26 güncellemesiyle App Store öne çıkan ilk özellik, ana ekrana eklenen yeni Games uygulamasıyla birlikte gelen Top Played Games listesi olacak. Artık kullanıcılar, Game Center verileriyle anlık olarak güncellenen, en çok oynanan 25 oyunu doğrudan App Store üzerinde görebilecek. Türkiye’de mobil oyunlara olan ilgi göz önüne alındığında bu özellik büyük ilgi çekecek.

Bir diğer dikkat çekici yenilik ise Accessibility Nutrition Labels adı verilen erişilebilirlik etiketleri olacak. Güncelleme ile artık uygulama sayfalarında, o uygulamanın VoiceOver, Voice Control, Büyük Metin, Yüksek Kontrast, Hareket Azaltma ve Altyazı gibi özellikleri destekleyip desteklemediğini görebileceğiz.

Bu etiketler, App Store deneyimini daha kapsayıcı hale getirirken, geliştiricilere de uygulamalarını daha erişilebilir hale getirme fırsatı sunacak. Aileler için ise yeni iOS, yaş derecelendirme sisteminde önemli bir yeniliğe imza atıyor.

Daha önce yalnızca 4+ ve 9+ yaş seçenekleri bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 13+, 16+ ve 18+ gibi daha ayrıntılı yaş sınıflandırmaları App Store geliyor. Bu sistem, ebeveynlerin çocukları için daha uygun uygulamalar seçmelerine yardımcı olacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Edge kağıt gibi olacak! Büyük bataryalı ince telefon yolda!

Yeni iOS ile geliştiricilerden de uygulama sayfalarında erişilebilirlik özelliklerini detaylı biçimde belirtmeleri istenecek. Apple, bu bilgilendirmeleri standart hale getirerek kullanıcıların bilinçli seçim yapmasını sağlayacak. Tasarım açısından da iOS 26, App Store arayüzünde köklü değişiklikler sunuyor.

Uygulama ikonlarında daha belirgin kontrastlar, oyun sekmesinde dinamik görseller ve uygulama sayfalarında sade, kullanıcı dostu bir tasarım bizi bekliyor. Türkiye’de sade ve işlevsel arayüz tercih eden kullanıcılar için bu yenilik oldukça cazip olacak.

Peki siz iOS 26 ile gelen bu yenilikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? App Store yapılan bu değişikliklerin Türkiye’deki kullanıcı alışkanlıklarını etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve iOS ile ilgili en güncel gelişmeleri takip etmeyi unutmayın!