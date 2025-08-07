iPhone 17 serisinin lansmanına sayılı günler kala sızdırılan yeni görseller, Apple’ın aksesuar tasarımında radikal değişikliklere gideceğini gözler önüne seriyor. Peki iPhone 17 kılıflarında neler farklı olacak? AirPods Pro tasarımı bu kez nasıl iPhone 17 dünyasına taşınıyor?

iPhone 17 kılıfları AirPods tasarımına benzeyecek!

Apple, yeni iPhone 17 serisiyle birlikte resmi kılıflarına ilginç bir yenilik getiriyor. Sızdırılan görsellere göre, yeni serinin kılıflarının alt kısmında AirPods Pro şarj kutusunda gördüğümüz kordon halkası yuvaları bulunacak. Bu tasarım detayı, özellikle iPhone kullanıcıları için taşınabilirlik ve güvenlik açısından büyük kolaylık sağlayabilir.

Paylaşılan fotoğraflarda, elde tutulan iki farklı iPhone 17 kılıfı görülüyor. Üst kısımda geniş kamera kesiti dikkat çekerken, alt kısımda ise her iki tarafta kordon halkası için ayrılmış yuvalar göze çarpıyor. Bu detaylar, Apple’ın AirPods Pro serisindeki pratik çözümleri yeni iPhone aksesuarlarına entegre ettiğinin açık bir göstergesi.

Ünlü sızıntı kaynakları Majin Bu ve DuanRui, yeni iPhone kılıflarında isteğe bağlı kordon desteğinin olacağını iddia ediyor. Hatta DuanRui, paylaştığı tasarım dosyasında Apple 17 Pro kılıflarının alt kısmında çift taraflı kordon deliklerinin yer aldığını belirtiyor. Bu özellik, Apple’ın kullanıcılarına daha güvenli bir kullanım deneyimi sunma amacı taşıdığını kanıtlıyor.

Apple’ın kordon halkası fikri aslında yeni değil. Yıllar önce iPod Touch modellerinde benzer bir aksesuar desteği sunulmuştu. Ancak zamanla bu özellik kaldırılmıştı. Şimdi ise yeni iPhone ile bu tasarım anlayışı yeniden sahneye çıkıyor. Özellikle mobil fotoğrafçılığı ön plana çıkaran Apple, bu sayede kullanıcıların telefonlarını daha güvenli taşımasını hedefliyor.

Apple’ın yeni iPhone serisiyle aksesuar dünyasında yeni bir trend başlatması bekleniyor. Hem estetik hem de işlevsellik açısından iddialı olan bu tasarım, Türkiye’deki kullanıcılar için de oldukça cazip görünüyor. Kordon halkası detayı, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayabilir.

Peki siz yeni iPhone kılıflarında sunulan bu yeni kordon halkası tasarımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce AirPods Pro tasarım çizgilerinin iPhone 17 aksesuarlarına taşınması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yeni iPhone ile ilgili en güncel haberleri takip etmeyi unutmayın!