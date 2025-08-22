iOS 26 hakkında merak edilenler giderek artıyor. Apple bu yeni güncellemeyle yalnızca iPhone sahiplerine değil, kulaklık kullanıcılarına da farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Peki iOS 26 ile birlikte hangi yenilikler hayatımıza girecek? AirPods Pro 2 ve AirPods 4 kullanıcıları bu süreçten nasıl etkilenecek?

iOS 26 AirPods beta güncellemesi yayınlandı!

iOS 26 ile beraber Apple, kulaklık yazılımında dikkat çeken adımlar atıyor. Son yayınlanan 8A5343a derlemesi, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 modelleri için geliştirilmiş bir dizi özellikle birlikte geliyor. Beta programına dahil olan kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte cihazlarını test ederek gelecekteki deneyimin ön izlemesini yaşayabiliyor.

Güncelleme manuel olarak indirilemiyor; ancak Apple, kulaklıkların şarj kutusunda kapalı bir şekilde bırakılması ve cihazların iOS 26 yüklü bir iPhone, iPad veya Mac’e bağlı olması durumunda yazılımın otomatik olarak yükleneceğini belirtiyor.

Yeni güncellemede öne çıkan özellikler arasında, uykuya dalındığında otomatik duraklatma, stüdyo kalitesinde ses kaydı ve kulaklıkların kamera kumandası olarak kullanılabilmesi yer alıyor.

Özellikle AirPods Pro 2 için optimize edilen geliştirilmiş sesli arama kalitesi ve AirPods 4 için sunulan CarPlay geçişlerindeki akıcılık, günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcıların bu özelliklere Türkiye’de nasıl adapte olacağı ise ayrı bir merak konusu.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 Pro hayal kırıklığı yaratabilir!

Gelen yenilikler sadece yazılımsal değil, kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeye yönelik. Apple, kulaklık yazılımlarında beta sürecini açarak artık daha geniş bir kitleyi sürece dahil ediyor.

Türkiye’de AirPods Pro 2 veya AirPods 4 kullananların bu özellikleri test edebilmesi, markanın ekosistemini daha da güçlü kılacak gibi görünüyor. Ayrıca güncelleme, iOS 26’nın ne kadar geniş kapsamlı bir yazılım olduğunun da göstergesi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 ile gelen bu yeni özellikler gerçekten fark yaratır mı? AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için hazırlanan bu özel güncellemeler kullanıcı deneyimini değiştirecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!