Türk savunma sanayisinin en iddialı projelerinden biri olan Bayraktar KIZILELMA için kritik bir eşik daha aşıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı son açıklama ile projenin ne zaman tamamlanacağına dair merak edilen soruyu yanıtladı. Bu gelişme, Türkiye’nin havacılık ve savunma teknolojilerindeki bağımsızlık yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Peki, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA projesinde gelinen son nokta nedir?

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA için tarihi açıkladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, 2026 yılının şirket için “üretim” yılı olacağını vurguladı. Bu kapsamda, geliştirme süreci büyük bir hızla devam eden KIZILELMA için de müjdeyi verdi. Bayraktar, “2026’nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, platformun bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacağının en net işareti oldu.

Hava-hava füzesiyle hedef vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı unvanına sahip olan platform, geleceğin muharebe konseptlerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Projenin başarıyla tamamlanması, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik yetkinliğini ve iddiasını bir kez daha gözler önüne serecek. Baykar tarafından geliştirilen platform, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda küresel savunma dengeleri için de önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin İHA ihracatındaki liderliği

Selçuk Bayraktar, konuşmasında şirketin ihracat başarılarına da dikkat çekti. Baykar’ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve üst üste üç yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi unvanını koruduğunu belirtti. Cirosunun yaklaşık yüzde 90’ını ihracattan elde eden şirketin bu başarısı, KIZILELMA gibi yüksek teknolojiye sahip projelerin finansmanı için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Bu başarıyı “Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı” olarak nitelendiren Bayraktar, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin geliştirdiği ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan proje, ülkenin savunma sanayii bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda stratejik bir öneme sahip. Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve taşıyabildiği akıllı mühimmatlar ile KIZILELMA, hava muharebelerinde oyun değiştirici bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Platformun göreve başlamasıyla birlikte Türkiye, bu teknolojiyi sahada aktif olarak kullanan sayılı ülkelerden biri olacak.

