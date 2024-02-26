Teknoloji devi Apple, iOS ve macOS’un yeni bir tasarımla güncellenebileceğini bildiren son raporlarla gündeme geldi. Bloomberg’in tanınmış teknoloji gazetecisi Mark Gurman’ın bu sabah yayınlanan Power On bülteninde, Apple’ın yazılım departmanının iOS ve macOS’u yeniden tasarlamak üzerinde çalıştığını duyurdu. iOS 18 ile bu değişim resmen başlayacak.

Ancak, bu yenilikçi değişikliklerin iOS 6’dan iOS 7’ye geçişte görülen radikal değişiklikler kadar sert olmayabileceği belirtiliyor. Gurman, “Şirket, bu yılın başlarında iOS’un tasarımını güncellemek için çalışıyor ancak bunun VisionOS’un tam bir revizyonu olmayacağına inanıyorum” diyor. İlerleyen dönemlerde, bu tasarım değişikliklerinin macOS’a da yansıyacağı öngörülüyor, ancak bu değişikliklerin 2025 veya 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Apple’ın Vision Pro işletim sistemi ile başlattığı tasarım değişiklikleri, birçok kişinin diğer Apple işletim sistemlerinin de bu estetik anlayışa uyum sağlayıp sağlamayacağı sorusunu gündeme getirmişti. Ancak, VisionOS’un özel bir tasarımı olduğu ve doğrudan geçişli video içeriğiyle ilişkili olduğu için, bu durumun her Apple işletim sistemi için geçerli olmayabileceği belirtiliyor.

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iPhone ve iPad’de uzun zamandır büyük tasarım değişikliklerine tanık olunmamıştı ve bu yeniliklerin heyecan verici bir sürümle birlikte gelebileceği öngörülüyor. Gurman’ın daha önce belirttiği gibi, Apple’ın iOS 18’de önemli yeni özellikler ve tasarımlar sunması bekleniyor. Şirket, yeni nesil işletim sistemlerini Haziran ayında düzenlenecek yıllık WWDC konferansında tanıtacak ve yaz boyunca beta sürümünde test edilecek. Geleneksel olarak, iOS 18 Eylül ayında tüm kullanıcılar için yayınlanacak.