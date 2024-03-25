Apple, iOS 18’in iPhone için devrim niteliğinde bir güncelleme olacağına dair heyecan verici spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Şirketin yapay zeka entegrasyonuyla tüm sistemi güçlendirmeyi planladığı bildiriliyor, bu da iPhone için şimdiye kadar yapılmış en büyük güncelleme olabilir. Yapılan iddialara göre, Apple, yapay zeka özelliklerini geliştirmek için yoğun bir çaba sarf etti ve bu alanda dış destek arayışında. Cupertino merkezli dev, Google, OpenAI ve Çin’in Baidu gibi teknoloji devleriyle iş birliği yaparak üretken yapay zeka teknolojilerini iPhone ve iOS 18’e entegre etmek için adımlar atıyor. Bu iş birlikleri, başlangıçta öngörülenin ötesinde bir etki yaratabilir.

Son söylentilere göre, Apple ayrıca iOS 18’i yeniden tasarlamayı planlıyor. Bu yeniden tasarımın bir parçası olarak, kullanıcıların iPhone’un Ana Ekranını özelleştirmesine olanak tanıyacak yeni özelliklerin sunulması bekleniyor. Bloomberg’den analist Mark Gurman’ın son Power On bülteninde paylaştığı habere göre, Apple’ın bu yıl iOS 18 ile Ana Ekranı yenilemeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak, analist henüz iOS 18 ile ilgili detayları paylaşmamış olsa da, son aylarda yapılan açıklamalar, kullanıcıların heyecanla bekleyebilecekleri bir dizi yeni özelliğin geleceğini gösteriyor.

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Apple’ın büyük iOS 18 güncellemesini Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor. Bu etkinlikte iOS 18’e ek olarak watchOS 11, tvOS 18, macOS 15 ve daha fazlasının tanıtılması bekleniyor. iOS 18’in, üretken yapay zeka destekli bir dizi yardımcı programa sahip olması beklenirken, teknolojinin aynı zamanda Mesajlar uygulaması, Apple Music, Keynote, Sayfalar ve diğer birçok uygulamayla entegre edileceği tahmin ediliyor. Şirket ayrıca, Siri’nin Google Assistant ve Amazon Alexa’ya karşı daha rekabetçi olabilmesi için iyileştirmeler üzerinde çalışıyor.

Apple’ın, kullanıcıların Ana Ekranı daha fazla özelleştirme imkanı sunacağına dair spekülasyonlar var. Bu özellikle, uygulama simgelerinin görünümünü daha sorunsuz bir şekilde değiştirme yeteneği getirebilir. Google, Pixel cihazlarında temalı simgelere izin veriyor ve Apple’ın benzer bir yaklaşımı benimsemesi durumunda, iOS 18’deki uygulama simgelerinin duvar kağıdının renklerini yansıtabileceği düşünülüyor. Ancak, kesin ayrıntılar henüz bilinmiyor ve haberi dikkate alırken bir miktar temkinli olunması önemlidir. Apple’ın WWDC etkinliğinde resmi olarak platformu duyurması bekleniyor.

Dikkate değer bir nokta, Apple’ın bazı yapay zeka özelliklerinin yalnızca yaklaşan iPhone 16 serisiyle uyumlu olacağı. Bu özellikler, amiral gemisi yonga setleri tarafından desteklenecek ve cihazlara güçlü bir Neural Engine sağlayacaktır. Ancak, çoğu özellik iOS 18’in bir parçası olacak ve uyumlu eski iPhone modellerinde kullanılabilecek.