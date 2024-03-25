Apple, yapay zeka alanında büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Son raporlar, Haiti International Tech Research’ten Jeff Pu’nun Apple’ın Apple A18 Pro çipinde devrim niteliğinde değişiklikler yapmayı planladığını belirttiğini gösteriyor. Bu değişiklikler, özellikle cihazdaki yapay zeka yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

9to5Mac’in haberine göre, Apple CEO’su Tim Cook’un daha önceki açıklamalarıyla da örtüşen bu hamle, şirketin yapay zeka alanındaki kararlılığını vurguluyor. Jeff Pu’nun yatırımcılara yönelik notu, A18 çipine olan talebin arttığını ve önceki model olan A17 Pro çipine olan talebin de istikrarlı bir seyir izlediğini belirtiyor.

Apple A18 Pro çipi, A17 Pro’ya kıyasla daha geniş bir kalıp alanına sahip olacak, bu da uç yapay zeka bilişimine yönelik büyük bir ilgiyi yansıtıyor. Kalıp alanının artması, daha fazla transistör ve özel bileşen kullanımına olanak tanırken, bu da potansiyel olarak performans artışı sağlayabilir. Ancak, daha büyük bir kalıp boyutunun enerji verimliliği ve ısı dağılımını etkileyebileceği ve tasarım kusurları riskini artırabileceği belirtiliyor.

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Raporlar, Apple’ın iPhone 16 lansmanı öncesinde A18 Pro üretimini hızlandırmasıyla karşı karşıya olduğu dengeleme zorluğuna dikkat çekiyor. Ancak, şirketin bu zorlukları aşarak yeni çipini zamanında piyasaya sürmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Yapay zeka alanında Apple’ın benimsediği ikili yaklaşım da dikkat çekiyor. Bazı özellikler için bulut altyapısını kullanırken, diğerlerini tamamen cihaz üzerinde işleyerek kullanıcılarına daha hızlı ve güvenilir bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, IBM’nin tanımıyla, uç yapay zeka ve uç bilişimin birleşimi, makine öğrenimi görevlerini doğrudan cihazlarda yürüterek gerçek zamanlı geri bildirim sağlama kapasitesini artırıyor. Bu da Apple’ın yapay zeka yeteneklerini daha da güçlendirmeyi amaçladığına işaret ediyor.

Son olarak, Pu’nun raporu, A18 Pro’nun sadece iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yer alacağını öne sürüyor. Bu, Apple’ın en üst düzey telefonlarında yapay zeka odaklı yeniliklere odaklanarak rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.