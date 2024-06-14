Apple‘ın WWDC 2024 etkinliği birçok yenilikle doluydu ve bunların arasında en çok dikkat çekenlerden biri de iOS 18 ile gelen özelliklerdi. Her ne kadar bu yenilikler Android kullanıcıları için tanıdık gelse de, Apple bazı konularda gerçekten başarılı işlere imza atmış durumda. Öyle ki, tanıtımdan sonra iOS 18 bilinmeyen özelliği ortaya çıktı. İşte bilinmeyen iOS 18 özelliği.

iOS 18 Bilinmeyen Özelliği: Şarjı Bitmiş iPhone Saat Gösterecek

iOS 18 bilinmeyen özelliği gerçekten oldukça ilginç. Buna göre, iPhone’un şarjı bitmiş olsa bile saati gösteriyor ve konumu bulunabiliyor. Bir Reddit kullanıcısı bu haberi paylaşarak büyük bir heyecan yarattı. Paylaşılan görselde, ortasında düşük pil simgesi, alt kısmında “iPhone Bulunabilir” yazısı ve sol üst köşede saat olan bir iPhone görülüyor. Bu saat, iOS 18‘in normalde saati gösterdiği konumda yer alıyor.

Elbette, cihazın bu ekranı gösterebilmesi için yeterli pil gücüne sahip olması gerekiyor. Ancak bu özellik, telefonu tamamen kapatmadan önce bile son bir kez saati kontrol edebilme imkanı sunuyor. Android üreticilerinin de bu özelliği kopyalamasını umut ediyoruz. Çünkü saat takmayı sevmeyenler için bu iOS 18 bilinmeyen özelliği oldukça kullanışlı bir özellik olabilir.

Şarjı biten telefonun saatini öğrenmek için güneşe, aya veya yıldızlara bakmak zorunda kalmak gerçekten zorlayıcı olabilir. Apple, bu küçük ama etkili yenilikle kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamış durumda. Zaten Apple genelde ufak dokunuşlarıyla bildiğimiz bir şirket. Bu iOS 18 bilinmeyen özelliği ile Apple yine farkını konuşturmuş.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı iOS 18 özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, etkinlikten kısa bir süre sonra yayınlanan geliştirici beta sürümüne göz atabilirsiniz. Genel beta sürümü ise bu Ağustos ayında yayınlanacak ve sonbaharda genel kullanıma sunulması planlanıyor.

Apple’ın yeni iOS sürümü ile birlikte getirdiği bu ve benzeri yenilikler, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. iOS 18 ile gelen yeniliklerin kullanıcı deneyimini nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.,

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ufak dokunuşlar güzel mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!