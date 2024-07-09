iOS 17.5.2 güncellemesi için Apple kolları sıvadı. iPhone’lar için yeni bir hata düzeltme güncellemesi yolda. Kullanıcılar iOS 18 heyecanına kapılıp gitmişken, Apple yeni iOS 17 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Peki, son iOS 17 güncellemelerinden biri olması olması beklenen iOS 17.5.2 yenilikleri neler olacak?

iOS 17.5.2 Güncellemesi Nasıl Olacak? Neler Yeni?

X platformunda anonim bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple yakın zamanda iPhone kullanıcıları için küçük bir güncelleme olan iOS 17.5.2 güncellemesini yayınlayacak. Bu kaynağın gizli bir hesaba sahip olması nedeniyle kimliği açıklanamıyor, ancak geçmişteki sızıntılarıyla güvenilirliğini kanıtlamış durumda.

Sızıntıya göre, iOS 17.5.2 güncellemesi 21F101 yapı numarasına sahip olacak. Güncelleme hakkında bilinenler sınırlı, ancak Apple’ın şu anda iOS 18 beta sürümlerine yoğunlaştığı göz önüne alındığında, bu yeni sürümün daha çok hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları odaklı olacağını söylemek mümkün. iOS 17 kullanıcıları, bu küçük güncellemenin performans iyileştirmeleri getirmesini umuyor.

iOS 17.5.2 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 17.5.2 çıkış tarihi henüz belli olmasa da, bu tür sızıntılar genellikle birkaç hafta içinde gerçeğe dönüşüyor. Bu nedenle, güncellemenin Temmuz ayı ortası gibi kullanıma sunulması muhtemel. Yeni iOS güncellemesi ufak bir güncelleme olsa da, kullanıcılar için önemli.

Öte yandan, iOS 17.6 ve iOS 18 sürümleri de beta testinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta iOS 17.6’nın ikinci beta sürümü geliştiricilere ve halka açık beta test kullanıcılarına sunulmuşken, iOS 18’in üçüncü beta sürümü de kısa süre önce geliştiricilere açıldı.

Şimdiye kadar iOS 17.6’da büyük bir değişiklik tespit edilmedi. Yani yeni özellik bekleyenler iOS 18 sürümüne geçmek zorunda kalacaklar. iOS 17 artık sadece ufak tefek hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri ile yoluna devam edecek.

Apple’ın bu güncellemelerle kullanıcılara daha güvenli ve kararlı bir deneyim sunmayı hedeflediği görülüyor. Yeni güncellemenin getireceği yenilikler ve düzeltmelerle ilgili daha fazla bilgi, güncelleme yayınlandığında netleşecek. Bizler de bu güncellemeyi merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iOS güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!