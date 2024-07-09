Netflix zam geldi haberi Türkiye’de eğlence sektörünün gündeminde. Netflix zam haberi ile Türkiye’de platformu kullananlar sarsıldı. Peki güncel Netflix abonelik ücretleri ne oldu? Netflix ücretlerine zam geldi mi? İşte Netflix zammı ile güncellenen Netflix Türkiye fiyatları. Netflix Türkiye zam yaptı!

Netflix Zam Haberi Geldi, Yeni Netflix Türkiye Abonelik Ücretleri Ne Oldu? (2024)

Son yıllarda dijital platformlar arasında öne çıkan Netflix, 2024 yılı içinde ikinci kez zam kararı aldı. Ocak ayında yapılan ilk zamdan sonra, Temmuz ayında bir kez daha fiyat artışı uygulanacak. Netflix zam haberi ile kullanıcılar Netflix iptalini de araştırır oldular.

9 Temmuz 2024 itibariyle geçerli olacak yeni Netflix zam oranları ve paket içerikleri şu şekilde belirlendi:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Özellikler Temel Plan 119,99 TL 149,99 TL 1 cihaz, HD kalitesi Standart Plan 176,99 TL 229,99 TL 2 cihaz, Full HD kalitesi Özel Plan 229,99 TL 299,99 TL 4 cihaz, 4K kalitesi

Güncel Netflix Ücretleri Ne Kadar (2024)

Güncel Netflix abonelik fiyatları liste halinde şu şekilde:

Temel Plan: 149,99 TL (eski fiyat: 119,99 TL)

149,99 TL (eski fiyat: 119,99 TL) Standart Plan: 229,99 TL (eski fiyat: 176,99 TL)

229,99 TL (eski fiyat: 176,99 TL) Özel Plan: 299,99 TL (eski fiyat: 229,99 TL)

Ocak ayında yapılan zam sonrası Temel Plan 119,99 TL, Standart Plan 176,99 TL ve Özel Plan ise 229,99 TL olarak belirlenmişti. Yeni fiyatlarla birlikte, Netflix son iki yılda toplamda yüzde 295 oranında zam yapmış oldu.

Yeni üye olacak kullanıcılar için bu fiyatlar hemen geçerli olacak. Mevcut üyeler ise bu değişiklikten, 30 gün önceden bilgilendirilerek etkilenecekler. Mevcut kullanıcılar plan değişikliği yapmadıkları sürece, yeni fiyatlandırma onlar için bir ay içinde yürürlüğe girecek.

Temel Plan, kullanıcıların 1 cihazdan HD kalitesinde içerik izlemelerine olanak tanırken, Standart Plan ile 2 cihazda Full HD kalitesinde içerik izlenebiliyor. Özel Plan ise 4 cihazda 4K kalitesinde içerik izleme imkanı sunuyor.

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Bu yeni Netflix zam kararı, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açmış durumda. Dijital platformların fiyat politikaları sıkı bir şekilde takip ediliyor ve bu artışların sektöre olan etkisi merakla bekleniyor.

Netflix Üyeliği İptal Etme Adımları

Netflix zam haberlerinden sonra Netflix üyeliği iptal etme adımları da çok merak ediliyor. Peki Netflix üyeliği nasıl iptal edilir?

İşte Netflix iptal adımları:

Netflix hesabınıza giriş yapın. (https://www.netflix.com adresinden giriş yapabilirsiniz.) Sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve açılır menüden “Hesap” seçeneğini seçin. “Hesap” sayfasına geldiğinizde, sayfanın altında “Üyelik ve Faturalandırma” bölümünü bulun. Bu bölümde “Üyelik iptali” veya “Üyeliği iptal et” gibi bir seçenek olmalı. Bu seçeneğe tıklayın. Devamında, size sunulan adımları takip ederek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni zamlı Netflix fiyatları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!