iOS 17.4 beta 2 geliştiricilere sunuldu. Apple, ikinci iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 betalarının geliştiricilere sunulduğunu duyurdu. Bu güncellemeler, Apple’ın ilk betalarını piyasaya sürmesinden iki hafta sonra geldi. İşte iOS 17.4 beta 2 yenilikleri.

iOS 17.4 Beta 2 Geliştiricilere Sunuldu, İşte iOS 17.4 Beta 2 Yenilikleri

iOS 17.4 beta 2 yeniliklerine geçmeden önce iOS 17 betaları nasıl yüklenir diye soranların sorusunu cevaplayalım. Kayıtlı geliştiriciler, Ayarlar uygulamasını açarak Yazılım Güncelleme bölümüne giderek “Beta Güncellemeleri” seçeneğine dokunarak iOS 17 Geliştirici Beta sürümüne katılabilecekler. Ancak, beta sürümünü indirmek ve yüklemek için bir geliştirici hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Apple Kimliği gerekiyor.

iOS 17.4 güncellemesi, özellikle Avrupa Birliği’nde App Store çalışma biçimine dair önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikler arasında alternatif uygulama pazarlarının, alternatif ödeme sistemlerinin, üçüncü taraf tarayıcı motoru desteğinin ve bankalar ile üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları için NFC erişiminin önünün açılması yer alıyor.

Yani Apple cephesi iOS 17.4 güncellemesi ile beraber herkesin imrendiği o Apple ekosistemini dışarıya da açmak zorunda kalacak ve kullanıcılar parasını verip satın aldıkları Apple cihazlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. Ancak, bu özellikler sadece AB ülkelerinde kullanılabilir olacak ve diğer ülkelerde geçerli olmayacak.

Öte yandan, iOS 17.4 ile birlikte Apple, oyun uygulamalarında da önemli değişiklikler yapıyor. Artık bulut oyun uygulamaları olan Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi uygulamalar iOS 17.4 ile uyumlu hale getiriliyor. Ayrıca, mini oyunlar, sohbet robotları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanabilecek.

iOS 17.4 güncellemesi ayrıca yeni emoji karakterleri, Podcast’ler uygulamasındaki podcast’ler için transkriptler, SharePlay’i HomePod ile kullanma desteği, Stopwatch Live Activities gibi yeni özellikleri de beraberinde getiriyor.

iOS 17.4 beta 2 güncellemesi ile Apple’ın kod tabanında tüm bu değişiklikler için bir zemin hazırlıyor. Henüz sürüm taze olduğu için iOS 17.4 beta 2 yenilikleri hakkında pek fazla bilgi yok, zaman geçtikte göze çarpan yenilikler oldukça haberimizi güncelleyeceğiz.

Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 betalarının ikinci sürümleriyle, kullanıcıların deneyimini geliştirmeye ve yeni özelliklerle platformlarını zenginleştirmeye devam ediyor.

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