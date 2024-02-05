Bir süredir App Store değişiklikleriyle gündemde olan ve halihazırda beta süreci devam eden iOS 17.4 yenilikleri ve çıkış tarihi çok merak ediliyordu. Apple yakın zamanda yaptığı bir açıklamada iOS 17.4 çıkış tarihi hakkında bilgi verirken, yeni özellikler hakkında da ipuçları sağladı. İşte iOS 17.4 yenilikleri ve çıkış tarihi.

iOS 17.4 Yenilikleri Dudak Uçuklatacak: App Store Kökten Değişiyor, Yeni Özellikler Geliyor

Yeni güncellemenin getireceği yeniliklere odaklanmadan önce, iOS 17.4 ne zaman çıkacak sorusuna cevap verelim. Apple, iOS 17.4 çıkış tarihi olarak Mart ayını işaret etti ve bu güncellemeyle iPhone kullanıcılarına bir dizi yeni özellik ve değişiklik sunulacağını doğruladı.

Özellikle AB’deki App Store değişiklikleri, Apple Podcasts transkriptleri, HomePod için SharePlay ve yeni emojiler bu güncellemenin öne çıkanları arasında yer alıyor. iOS dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği çok merak ediliyordu. Görünen o ki, henüz öyle bir plan yok. App Store değişiklikleri AB üyesi ülkeleri kapsayacak gibi görünüyor.

Bu bilgilerin ardından iOS 17.4 yenilikleri neler sorusuna geçebiliriz. Öncelikle yeni güncellemenin hangi uygulamaları etkileyeceğini bir liste halinde görmekte fayda var. İşte iOS 17.4 ile güncellenecek iOS uygulamaları:

Apple CarPlay

Apple Podcasts

App Store

Apple Pay

Safari

SharePlay

Emojiler

Apple’ın verdiği bilgilere göre, iOS 17.4 güncellemesi, AB ülkelerinde ikamet eden iPhone kullanıcıları için özel olarak tasarlandı. Bu güncellemeyle birlikte App Store, Apple Pay, Safari ve diğer Apple hizmetlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

AB’deki kullanıcılar artık alternatif uygulama pazarlarına ve ödeme seçeneklerine erişebilecekler. Ayrıca, Safari’de yeni bir varsayılan web tarayıcısı seçim ekranı ve üçüncü taraf mobil cüzdan uygulamalarının temassız ödeme işlevi için iPhone’un NFC çipine erişimi gibi yenilikler de getirildi. Yani Apple temassız ödeme seçenekleri bu güncellemeyle beraber genişleyecek.

iOS 17.4 sürümünde Apple Podcasts uygulamasına eklenen transkript özelliği, dinleyicilere podcast bölümlerinin tam metinlerini okuma ve belirli kelimeleri veya ifadeleri arama imkanı sunuyor. Apple, yeni bölümlerin otomatik olarak transkript oluşturacağını belirtiyor ve bu özelliğin İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca podcast’ler için mevcut olduğunu açıklıyor. Türkçe desteği ise ilk etapta yok gibi.

SharePlay özelliği ise HomePod hoparlörlerine genişletildi. Artık iOS 17.4 ile birlikte, aile bireyleri ve arkadaşlar, HomePod’da çalan müziği kontrol edebilecekler. Bu özellik, Apple Music aboneliği gerektirmiyor ve müzik uygulamasıyla sınırlı olacak.

En çok merak edilen iOS 17.4 yenilikleri arasında emojiler de yer alıyor. iOS 17.4 güncellemesi yeni emojiler de getiriyor. Kırık bir zincir, kahverengi bir mantar, sallanan başlıklar ve anka kuşu gibi yeni emojiler, iletişimi daha eğlenceli hale getirecek.

Son olarak, iOS 17.4’ün CarPlay için yeni bir nesilin hazırlıklarını içerdiği belirtiliyor. Bu güncelleme, araç içi deneyimi iyileştirmeyi amaçlıyor ve otomatik ayarlar, araç kamerası, şarj durumu, iklim kontrolleri, medya seçenekleri, lastik basıncı ve sürüş verileri gibi yeni CarPlay uygulamalarını içeriyor. Apple CarPlay iOS 17.4 ile çok daha yetenekli hale gelecek.

Ancak ne yazık ki iOS 17.4 yeniliklerinin büyük bir çoğunluğu AB üyesi ülkeleri kapsayacak gibi duruyor. Henüz Türkiye bu planların uygulanacağı bölgeler arasında değil.

Yakın zamanda ABD’den de AB’nin Dijital Markler Yasası‘na benzer bir yasa çıkacağı ve Apple’ın ABD’de de bu özellikleri kullanıma sunacağı söyleniyor. Apple bu durumda her bölge için farklı bir sürüm çıkarmaktansa AB ve ABD’ye gelecek özelliklei tüm bölgelere genişletebilir. Bunu zaman gösterecek.

Apple’ın bu güncellemelerle kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedeflediği ve iOS 17.4’ün Mart ayında yayınlanarak iPhone kullanıcılarına sunulacağı belirtiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.4 yenilikleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!