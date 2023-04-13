Apple’ın Haziran ayında WWDC’de iOS 17 güncellemesinin resmi duyurusuna yaklaştıkça, yeni özelliklerle ilgili birkaç bilgi ortaya çıkmaya başlıyor. Twitter’daki yeni bir sızıntı, Apple’ın iOS 17 planlarına geniş bir genel bakış sunduğunu iddia ediyor.

Sızıntı, geçen yılki iPhone 14 Pro lansmanından önce Dinamik Ada ile ilgili belirli ayrıntıları doğru bir şekilde paylaşan Twitter’daki “@analyst941” kullanıcısından geliyor.

Twitter’daki bir başlıkta kaynak, iOS 17’deki yenilikler hakkında bildikleri her şeyin bir özetini gösteriyor. Her şeyden önce, kaynak iOS 17’nin iOS 16 tarafından desteklenen tüm iPhone modellerini destekleyeceğini iddia ediyor.

Bununla birlikte, görünüşe göre iPadOS 17’nin cihaz uyumluluğu hakkında hala sorular var ve kaynak, A9 ve A10 Fusion çipleri tarafından desteklenen iPad’lerin bu yıl düşebileceğini söylüyor. Apple’ın önümüzdeki iki ila üç hafta içinde bu konuda nihai bir karar vereceği bildiriliyor.

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Sızıntıya göre, eski cihazlar için performans, verimlilik, kararlılık ve uzun vadeli destek bu güncellemenin ana özellikleridir. Geliştirmedeki yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor;

iPhone 14 Pro’nun Her Zaman Açık Ekranı için ek ayarlar sisteme dahil edilecek.

Odak modları için ek filtreler eklenecek.

Bildirimleri yönetmek için değişiklikler ve ek seçenekler eklenecek.

Özel Erişilebilirlik Modu sisteme dahil edilecek.

Araba Anahtarı geliştirmeler ve cüzdan uygulamasında daha fazla araba uygulaması eklenecek.

Sık kullanılanlar arayüzündeki değişiklikler de dahil olmak üzere Sağlık uygulamasında kullanıcı arayüzü değişiklikleri yapılacak.

Arama ve Spotlight için geliştirilmiş özellikler eklenecek.

ARKit API’leri eklenecek.

Dinamik Ada çok daha fazlasını yapacak.

Kamera uygulaması değişiklikleri yapılacak.

Son olarak ve belki de en önemlisi sızıntı, Apple’ın widget’ları daha dinamik hale getirmeye yardımcı olmak için bir tek dokunuşla düğmeler, kaydırıcılar ve daha fazlasını getirecek” aktif widget’ları test ettiğini gösteriyor.

Şimdilik tüm sızıntılar bu kadar. Apple’ın iOS 17 ile odaklandığı iddia edilen bazı geniş alanları özetliyor. Bakalım iPhone kullanıcıları bu yeniliklerden memnun olacak mı?